Des entrepreneurs découragés de l’exigence élargie du passeport vaccinal

L'imposition du passeport vaccinal s'élargit au Québec. Il sera exigé dans les succursales de la SAQ et de la SQDC et le sera prochainement pour les services de soins personnels. Cette nouvelle est accueillie durement par des entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, alors que d'autres se disent heureux d'être ainsi mieux protégés contre le virus.