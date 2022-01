Pôle d’innovation pour la Mauricie : une question de temps, dit Fitzgibbon

En entrevue à Toujours le matin, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, affirmait que deux éléments doivent être réunis pour qu’une telle annonce se fasse.

Monsieur Fitzgibbon rappelle qu’il faut d’abord de l’argent du privé et aussi le support des institutions du savoir.

Avec la présence déjà confirmée de Nouveau Monde Graphite et de Nemaska Lithium dans le parc industriel de Bécancour, qui veulent produire des composantes de grande qualité pour les batteries, ainsi que l’engagement de l’Université du Québec à Trois-Rivières, tout semble en place pour une annonce imminente.

« C’est une question de temps. C‘est pas une course, mais je dirais que de considérer la vallée de la Mauricie définit par Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour comme étant une vallée du transport électrique, je pense que c’est très logique et très souhaitable. »