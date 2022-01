La présentation de Contact ontarois en 2022 est annulée

En décembre, les organisateurs avaient déjà pris la décision de présenter Contact ontarois selon une formule virtuelle plutôt qu’hybride, tel que prévu initialement. Or, la situation sanitaire ne permet plus d’opter pour une présentation intégrale en ligne.

Ça devenait de plus en plus risqué de notre part de mettre les artistes en danger d’éclosion , explique le directeur général de Réseau Ontario, Martin Arseneau. L’événement dure cinq jours : une éclosion à la première journée veut dire que je n'ai plus d'équipe pour continuer les quatre journées qui restent.

« Ça devenait un gros casse-tête de tenir cet événement-là. » — Une citation de Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario

M. Arseneau donne l’exemple des effectifs techniques indispensables pour mener à bien le projet sur la Toile.

Au Centre des arts Shenkman, on a six groupes qui devaient faire des tests de son, [en plus de] l’équipe technique sur place [soit une dizaine de techniciens par lieu]. Trop de monde était nécessaire pour pouvoir continuer de manière sécuritaire , souligne M. Arseneau.

Des répercussions à long terme pour les artistes

Le musicien et entrepreneur Yao Photo : Sébastien Lavallée

Les répercussions de cette annulation vont se faire sentir jusqu’en septembre 2023 , fait valoir l’artiste ottavien Yao, qui devait présenter en vitrine son nouvel album – dont la sortie est prévue au printemps – dans l’espoir d’être en tournée l’automne prochain.

En effet, les diffuseurs devaient participer à Contact ontarois pour construire leur programmation de septembre 2022 à juin 2023. Au total, 44 artistes de l’Ontario français, du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Saskatchewan devaient y présenter des vitrines.

« [Les artistes vont devoir] faire le travail de Réseau Ontario, [qui consiste à] connecter les artistes et les diffuseurs. Il va falloir le faire individuellement, prendre le temps d'aller voir chaque diffuseur, essayer d'envoyer des courriels, trouver une façon de les rejoindre. » — Une citation de Yao, artiste ottavien

Lors de sa dernière participation à Contact ontarois, Yao avait présenté 40 spectacles au cours de l'année suivante.

Pour un artiste comme moi, à la veille d'un nouveau projet, ça représente une grosse partie de ma planification de promotion de tournée qui tombe à l'eau. Cette nouvelle-là, tu la reçois comme une tonne de briques , ajoute-t-il.

Le magicien Éric Leclerc Photo : Alex Boyer

De son côté, le magicien franco-ontarien Éric Leclerc devait présenter sa cinquième vitrine en 10 ans à Contact ontarois la semaine prochaine.

« Je peux dire que c’est catastrophique, non seulement pour les artistes mais pour l’industrie culturelle aussi, surtout après deux ans de lockdown », soutient-il.

Éric Leclerc n’est pas monté sur scène depuis le début de la pandémie, en mars 2020. J’avais décidé d’attendre pour me lancer dans le virtuel, parce que je savais que Contact ontarois s’en venait , renchérit le magicien. Ça fait deux ans que je n’ai pas fait de sous avec des spectacles.

Solution de rechange

Bien que Contact ontarois soit annulé, l’équipe de Réseau Ontario souhaite trouver une solution de rechange au cours de l’année pour remplacer le rôle que [cette manifestation artistique] jouait dans l'écosystème des arts de la scène , mentionne Martin Arseneau.

« Ce qui risque d’arriver, c’est qu’on va peut-être créer plusieurs petits événements qui vont répondre à des besoins spécifiques. » — Une citation de Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario

Contact ontarois sera de retour en janvier 2023.

Avec les informations de Marilou Lamontagne