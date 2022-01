Tout comme pour les niveaux primaire et secondaire, les établissements d’enseignement supérieur sont pour l’instant tenus de fournir de l’enseignement à distance jusqu’au 17 janvier seulement. Cette mesure ne vient donc pas modifier les plans pour le Cégep, qui accueillera la grande majorité de ses étudiants une semaine plus tard.

On a seulement quelques programmes en formation continue qui vont commencer à distance, mais certains l’étaient déjà de toute façon, souligne le directeur général Sylvain Blais. Pour l’instant, rien n’indique que la mécanique sera différente pour nous que pour le primaire et le secondaire. On peut penser que l’on vivra une rentrée normale le 24 janvier, avec bien sûr toutes les consignes sanitaires que l’on connaît bien.

Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Ceci dit, la direction du Cégep travaille aussi à préparer un scénario pour une rentrée avec de l’enseignement à distance si les consignes de la ministre Danielle McCann devaient changer au cours des prochains jours.

Si c’était le cas, on est réfléchir à comment on pourra fournir les informations et assurer la disponibilité des équipements informatiques pour nos étudiants, ajoute-t-il. On réfléchit aussi au choix des activités essentielles que nous devrons poursuivre en présence, comme les laboratoires. On aime mieux prévenir que guérir, mais on ne souhaite pas avoir à mettre ça en application.

Sylvain Blais précise qu’aucune éclosion de COVID-19 n’a frappé le Cégep au cours de la dernière session.