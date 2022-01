Le parc national de la Mauricie populaire avec les restrictions sanitaires accrues

Alors que le site ouvre à la mi-décembre, 7000 entrées ont été dénombrées le mois dernier, par rapport à environ 4000 dans les mois de décembre d’une année normale d’exploitation. Le contexte pandémique avait déjà favorisé le plein air à l’hiver précédent. Au mois de décembre 2020, le parc national de la Mauricie avait franchi le cap de 5900 entrées, beaucoup plus que dans les années précédentes, mais loin du sommet atteint cette année.

C’est un engouement qu’on avait déjà connu en 2017, lors de l’année de la gratuité des parcs nationaux à travers le pays. Il semble que la popularité ne s’essouffle pas. Avec le contexte actuel, les gens de partout viennent profiter du grand air , explique l’agente engagement partenariat et communication chez Parcs Canada Martine Tousignant.

L’affluence en semaine est essentiellement composée de gens de la région, alors que les week-ends, des visiteurs de l’extérieur sont de passage au parc. Le ski de fond est l’une des activités les plus prisées, avec les 80 kilomètres de sentiers accessibles.

Resserrement des règles sanitaires

L’an dernier, l’équipe du parc national de la Mauricie avait dû mettre en place différentes mesures, notamment avec un sens à respecter dans les sentiers, pour se conformer aux règles sanitaires gouvernementales en vigueur. Depuis l’ouverture de la nouvelle saison, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 dans la province, les règles sanitaires ont été resserrées au parc.

Cette année, il ne faut pas se surprendre, le pavillon de service de rivière à la Pêche, qui est normalement l’endroit où les gens utilisent le vestiaire, la salle à manger, la salle de fartage pour préparer les skis, le bâtiment est fermé actuellement , explique Martine Tousignant.

La porte-parole indique que le but est d’éviter les rassemblements. La seule chose qui est accessible dans le bâtiment, ce sont les salles de bains et on s’assure d’une entrée et d’une sortie dans un seul sens pour qu’il n’y ait pas de croisement , ajoute-t-elle.

Il est demandé aux visiteurs de préparer les skis avant le départ de la maison et de prévoir le goûter avant ou après leur passage au parc. Mais, c’est important de rappeler que sur notre réseau de sentiers, on a des petites haltes chauffées à tous les 5 kilomètres. Ces haltes-là vont demeurer ouvertes par mesure de sécurité pour que les gens puissent aller se réchauffer au besoin.

Des projets de développement pour 2022 ?

Un tout nouveau plan directeur pour le parc national de la Mauricie sera approuvé sous peu. Il s’agit d’une vision pour les dix prochaines années, mais des projets pourraient être ralentis en raison de la pandémie.

C’est certain qu’il y a des choses qu’on aimerait faire qui ne peuvent pas se déployer à ce moment-ci, mais on a bon espoir qu’avec notre nouveau plan directeur, on n’a pas fini d’avoir de belles nouvelles à annoncer pour le parc quand le contexte le permettra , conclut Martine Tousignant.

Avec les conditions actuelles, l’équipe du parc veille à s’assurer que les visiteurs ont une belle offre, quelque chose qui représente bien ce qu’ils veulent vivre au parc national de la Mauricie, dans le respect de l’esprit du lieu.