Mélodies perdues : une incursion télévisuelle dans l’univers de Patrick Watson

Télé-Québec présentera, le samedi 29 janvier, Mélodies perdues, une œuvre télévisuelle inspirée du spectacle Vanishing Mélodies , créé par les Ballets Jazz de Montréal (BJM). Ce ballet contemporain propose une incursion dans l'œuvre musicale onirique de Patrick Watson en mélangeant danse, théâtre et vidéo.

Pensé et mis en scène par Éric Jean, Vanishing Mélodies a été présenté en première mondiale le 2 novembre dernier au Théâtre Maisonneuve, à Montréal. Le spectacle mettait en scène 14 danseurs et danseuses des BJM, ainsi que la comédienne Brigitte Saint-Aubin, dans une chorégraphie signée Juliano Nunes et Anne Plamondon.

La version télévisée reprend la même distribution que le spectacle vivant, mais les chorégraphies ont été tournées dans des lieux où il est plutôt rare de voir de la danse, comme dans une forêt, sur un lac, au bord de la route ou encore dans un stationnement urbain.

Le synopsis demeure le même : une femme, interprétée par Brigitte Saint-Aubin, sort de l’hôpital après avoir reçu un diagnostic précoce de maladie d’Alzheimer. Alors que sa mémoire commence à flancher et que la réalité s’estompe, des corps s’animent dans la pénombre et font remonter certains de ses souvenirs à la surface, le tout sur des compositions tirées du répertoire de Patrick Watson.

Le douloureux sujet de la maladie y est traité d’une façon douce, profonde et avec tact , résume-t-on dans un communiqué.

Mélodies perdues sera diffusé le 29 janvier à 21 h sur les ondes de Télé-Québec, puis en rappel le dimanche 30 janvier à 21 h. L’émission sera offerte en simultané sur le site web de Télé-Québec.

Pour ce qui est du spectacle Vanishing Mélodies, il est programmé au Grand Théâtre de Québec le 19 janvier, mais il reste à savoir si les mesures sanitaires permettront ou non le maintien de la représentation. Le théâtre demeure pour l’instant fermé, comme l’ensemble des salles de spectacle au Québec.