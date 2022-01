Deux parties entre les Pats et les Blades sont reportées à cause de la COVID-19

La Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) a annoncé, mercredi, le report des rencontres entre les Pats de Regina et les Blades de Saskatoon en raison de la COVID-19.

Ces deux équipes saskatchewanaises devaient s’affronter vendredi dans la Ville des Ponts et samedi dans la capitale provinciale.

La santé et la sécurité de tous les participants de la Ligue de hockey junior de l'Ouest sont la priorité , peut-on lire dans le communiqué.

Les dirigeants de la Ligue de hockey junior de l’Ouest WHL affirment que plusieurs joueurs et membres du personnel ont été ajoutés au protocole de la COVID en raison de symptômes ou de résultats de tests positifs. D’autres résultats sont attendus et les informations seront partagées en temps et lieu, ajoute la ligue.

Par ailleurs, les Cougars de Prince George et les Royals de Victoria, deux équipes de la ligue établies en Colombie-Britannique, se retrouvent dans la même situation. La Ligue de hockey junior de l’Ouest WHL a annulé la série aller-retour prévue vendredi et samedi.

Aucune autre équipe n’est touchée par cette annonce, a prévenu la Ligue de hockey junior de l’Ouest WHL .

Les Blades de Saskatoon sont au cinquième rang de l’Association Est de la Ligue de hockey junior de l’Ouest avec une fiche de 17 victoires en 33 rencontres.

La formation réginoise se retrouve au neuvième rang de l’Association Est avec une fiche de 14 victoires en 31 parties.