Poste de DG du Canadien : aucune rencontre prévue, affirme Patrick Roy

L'actuel grand patron des Remparts de Québec balaie donc du revers de la main une rumeur voulant qu'il aurait l'occasion de mousser sa candidature à Geoff Molson et à Jeff Gorton d'ici la fin de la semaine .

J'ai lu comme vous autres ce matin que Renaud Lavoie [de TVA Sports] a dit que j'avais une rencontre. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'il n'y a aucune rencontre de "cédulée" [avec le Canadien]. Je vais attendre de voir ce qui va se passer dans mon cas , a-t-il réagi lors d'un point de presse, jeudi après-midi.

Selon le journaliste de TVA Sports, plusieurs candidats doivent rencontrer virtuellement le comité formé pour trouver un remplaçant à Marc Bergevin, congédié en novembre dernier.

Outre Patrick Roy – le favori de plusieurs nostalgiques des années glorieuses du Canadien –, Daniel Brière, Mathieu Darche, Marc Denis, Kent Hughes, Stéphane Quintal, Danièle Sauvageau et Émilie Castonguay seraient également interrogés.

Le Canadien et Roy très actifs

L'organisation du Canadien est très active ces dernières heures alors qu'elle a récemment annoncé l'embauche de l’ex-journaliste de RDS Chantal Machabée au poste de vice-présidente aux communications de l'équipe.

Patrick Roy a lui-même été actif ces derniers jours, ayant réalisé deux échanges pour tenter de faire des Remparts de Québec de sérieux prétendants aux grands honneurs cette saison.

L’attaquant de 20 ans Conor Frenette s'amène notamment à Québec en retour de deux choix au repêchage envoyés aux Tigres de Victoriaville. Le centre connaît une excellente saison offensivement avec 36 points en 30 matchs. L'an dernier, il a remporté la coupe du président avec la formation des Bois-Francs.

Il va amener du leadership et du grit [du cran] dans notre équipe. C'est ce que ça prend quand on arrive en séries éliminatoires. On essayait aussi d'aller chercher des joueurs qui ont gagné par le passé , a commenté Roy, visiblement plus à l'aise de discuter de ce sujet.