Les Sea Dogs fourbissent leurs armes en prévision de la coupe Memorial

Le fait saillant demeure l'acquisition du gardien Nikolas Hurtubise, qui a aidé les Tigres de Victoriaville à remporter la coupe du Président 2021, et de Philippe Daoust, des Wildcats de Moncton.

Philippe Daoust, des Wildcats, observe l'échauffement avant le match d'ouverture en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

L'attaquant âgé de 20 ans évoluait à Belleville, dans la Ligue américaine, mais il est sur le point de revenir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Plusieurs rumeurs faisaient état de la venue d'Elliot Desnoyers à Saint-Jean, mais les négociations n'ont pas abouti avec les Mooseheads. Halifax n'a d'ailleurs fait aucune transaction durant la période des fêtes.

Par contre, à Saint-Jean, il y avait une urgence d'agir. La ville portuaire va accueillir le tournoi de la coupe Memorial en juin et les Sea Dogs peinent à s'établir à la hauteur des attentes avec une fiche de 15 victoires en 30 parties, en 11e position au classement général.

La Coupe Memorial arrive à Saint-Jean, 22 septembre 2021 pour l'annonce de la tenue du tournoi en 2022. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Avec Hurtubise, les Sea Dogs ont acquis l'ailier gauche Danny Akkouche contre leur choix de premier tour en 2022 et celui de 2023, obtenu auparavant de Sherbrooke.

Trevor Georgie, président-directeur général des Sea Dogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick Photo : Sea Dogs de Saint-Jean

Pour ce qui est de l'échange amenant Daoust de Moncton vers Saint-Jean, Trevor Georgie et ses adjoints ont aussi acquis l'attaquant néo-brunswickois Nicholas Blagden ainsi que le gardien Thomas Couture en retour des droits sur l'espoir Nathan Grenier et le gardien Jonathan Lemieux. Moncton obtient aussi trois choix au repêchage: 3e tour 2022 et 2023, 6e tour et 7e tour en 2024.

Grenier était un choix de premier tour des Sea Dogs en 2021.

Et, à quelques minutes de l'heure limite, les Sea Dogs ont été cherché le Lettonien Raivis Kristians Ansons du Drakkar de Baie-Comeau en retour du Russe Evegeny Sapelnikov et des choix au repêchage. Puis, ils ont obtenu Connor Trenholm, du Cap-Breton contre Carter McCluskey et Charles Savoie.

Un peu plus tôt, ils ont envoyé Francis Woods, une recrue, à Val-d'Or, pour recevoir un attaquant Mashall Lessard.

Ouf , diront les partisans et les observateurs. Ce sont 8 nouveaux joueurs qui se greffent à l'équipe, soit un peu plus que le tiers de la formation.

La réplique des Islanders

Pendant ce temps, à Charlottetown, le directeur général et entraîneur-chef Jim Hulton a été moins actif, mais pas moins pertinent. Ses Islanders trônent déjà en tête de la LHJMQ, avec 22 victoires en 31 parties et l'équipe regorge déjà de bons joueurs.

Le directeur général et entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton. Photo : Julien Lecacheur

Le premier échange: l'acquisition de Dawson Stairs des Eagles du Cap-Breton contre Mattis Ouellet et un choix de 6e tour en 2023. Stairs donnera un peu plus de profondeur en attaque, il a 15 points en 31 rencontres cette saison.

Puis Hulton a marqué un grand coup en obtenant Zachary Roy de l'Armada de Blainville-Boisbriand contre quatre choix au repêchage en 2022 et 2023. Roy a inscrit 36 points en 30 joutes cette saison.

Owen Saye s'est aussi joint aux Islanders en provenance des Cataractes de Shawinigan.

Le Titan d'Acadie-Bathurst a été tranquille en cette dernière journée. Bathurst avait été très actif au début de la période des échanges en obtenant Miguël Tourigny, Thomas Belgarde et Félix Lafrance.

Les activités de la LHJMQ sont toujours en pause en attente d'une décision des responsables de la santé publique de chaque province.

Mais, déjà, les partisans des Maritimes trépignent d'impatience. La compétition sera féroce jusqu'à la finale de la ligue.