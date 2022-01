La saga des influenceurs et influenceuses en quelques tendances Google

Les internautes ont cherché à découvrir la signification de ce mot méconnu, en entrant dans la barre de recherche Google ostrogoths , souvent suivi par la mention définition .

Le site Google Trends du géant californien répertorie les tendances des requêtes effectuées par les internautes sur le moteur de recherche Google un peu partout dans le monde.

On comprend toutefois que d’en trouver l’orthographe exacte n’a pas été une tâche facile, car plusieurs mots tels austragot , ostrago et hostrogo ont aussi atteint des sommets dans les requêtes Google. Il faut dire que lors de son point de presse mercredi après-midi, le premier ministre canadien a drôlement prononcé ostrogoth .

Ce mot figurait mercredi au 5e rang des requêtes les plus populaires au Canada, avec plus de 50 000 recherches effectuées. Le plus fort de cette requête a été atteint vers 22 h et se concentrait surtout au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

En tête de liste des tendances Google, on trouve l’entreprise aérienne Sunwing, dont un des avions a conduit le groupe de voyageurs et voyageuses au Mexique. Le mot a été googlé plus de 200 000 fois par la population canadienne, avec une forte concentration au Québec.

En sixième position du classement, on peut voir la requête influenceur avion , suivi de James William Awad , l’organisateur du voyage, et Air Canada suspending flights to Mexico (Air Canada suspend les vols vers le Mexique), qui cumulent chacune plus de 20 000 recherches.

Les réseaux sociaux de la partie

Le compte Instagram OD_Scoop, qui publie notamment des captures d’écran de conversations entre ces influenceurs et influenceuses, a été suivi assidûment par nombre d’internautes. Le mot s’est passé, positionnant od scoop dans les tendances Google fortes du moment.

Sur TikTok, des vidéos avec le mot-clic #odscoop cumulent quelque 5,3 millions de vues, alors que celles qui comportent la mention #sunwing, atteignent les 3,7 millions de vues.

Arnaud Soly a pris la balle au bond en organisant une séance vidéo en direct mercredi soir sur Instagram, incarnant un personnage d’influenceur québécois en voyage à Tulum. Environ 30 000 personnes étaient branchées pour se divertir et admirer les prouesses d’improvisation de l’humoriste et d’autres personnalités qui se sont prêtées au jeu de se moquer des touristes de la saga.

