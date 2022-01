Le conflit entre les cliniques de fertilité et le gouvernement perdure. Insatisfaites de la nouvelle loi en matière de procréation assistée, elles interrompent une après l’autre leurs services. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (MSSS), Lionel Carmant, lui refuse de les rencontrer. Les personnes infertiles pressent les parties de s’entendre.

On est pris en otage et on nous en fait porter les conséquences, en plus de devoir porter le fardeau de ne pas être en mesure de concevoir , déplore Marie-Pier Fortier qui a vu sa fécondation in vitro (FIV) annulée, fin novembre. Depuis, rien ne bouge.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonçait en grande pompe, mi-novembre, l’entrée en vigueur de la gratuité d’un traitement de fécondation in vitro. Ce qui devait être une bonne nouvelle s'est transformé en cauchemar pour plusieurs couples infertiles.

En plus de refuser de nouveaux patients, Fertilys et OVO/Procréa, les plus importantes cliniques de fertilité de la province, ont interrompu tous leurs services couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). La clinique Gynesys, à Montréal, qui ne possède pas de permis pour effectuer des fécondation in vitro FIV , mais qui peut procéder à d’autres traitements de fertilité a aussi mis fin à ses services couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ .

Procréa, la seule clinique de procréation assistée dans l’est du Québec avait continué d’offrir ses services d’inséminations artificielles jusqu’en janvier, en espérant que le conflit se règle avant 2022. Quatre jours après la nouvelle année, elle y mettait fin.

Bianca Boucher a reçu un appel mardi d’une infirmière lui informant que sa prochaine insémination artificielle était annulée, et ce, après avoir commencé sa médication. Pendant plusieurs jours, elle s'est injectée des hormones dans le ventre pour rien.

« C'est très frustrant. Mon endométriose fait en sorte que les hormones m'affectent énormément. J'ai beaucoup de douleurs. » — Une citation de Bianca Boucher, patiente chez Procréa

Bianca Boucher a 35 ans. Elle est suivi en clinique de fertilité depuis deux ans. Elle devait débuter en janvier sa 4e insémination artificielle. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Deux autres cliniques privées détiennent un permis pour exercer des activités de procréation assistée au Québec, dont la fécondation in vitro FIV . Le Centre de fertilité de Montréal, qui offre un plus petit volume de services, poursuit ses activités couvertes par la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ .

Miacleo, à Longueuil, a ouvert ses portes il y a moins d’un mois. Très peu de services y ont débuté. Certaines clientes rapportent n'avoir aucune garantie que les traitements débuteront au moment venu en raison du conflit.

Les cliniques privées traitent 70 % des patients infertiles au Québec. Un couple sur six a des difficultés à procréer au Canada.

Le conflit

Selon les cliniques, le gouvernement sous-finance la fécondation in vitro FIV , particulièrement dans les centres privés.

Lionel Carmant écrit, quant à lui, dans une déclaration que les cliniques demandent près du double de la compensation pour la composante technique. Nous devons respecter la capacité de payer des contribuables.

Le ministre a refusé nos demandes d’entrevue.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le fondateur de la clinique Fertilys située à Laval, Dr Pierre Miron, explique que le gouvernement octroie 3900 $ pour la composante technique aux centres privés, alors qu’il donne 4770 $ pour le même acte au public.

Le gouvernement privilégie ses centres publics qui n’ont pas à payer les coûts indirects comme le loyer, les rehaussements d’équipement, l’électricité, l’administration, les assurances, etc. , dit-il.

En Ontario, le gouvernement rembourse 7660 $ aux cliniques privées pour une fécondation in vitro FIV , compare le Dr Miron. Le financement québécois n'assurera pas la pérennité du programme, croit-il.

Nous sommes disposés à réévaluer les coûts dans un an , répond Lionel Carmant dans sa déclaration.

« Cette situation est intolérable, car elle met en péril la qualité des soins. [...] Nous ne pouvons pas offrir les services du programme public sans être acculés à la faillite. » — Une citation de Dr Pierre Miron, fondateur de la clinique Fertilys

Dans son analyse d’impact réglementaire de son projet de loi, publié en novembre 2020, le gouvernement évaluait pourtant le coût moyen d’une fécondation in vitro FIV à 6000 $. Il faisait aussi mention de l’importance du privé dans les services de procréation assistée, le public ne pouvant pas répondre à la demande en raison de la popularité du programme.

La présidente de l’Association infertilité Québec, Céline Braun, accuse le gouvernement et les cliniques de ne pas mettre les patients au centre des décisions.

« Il faut allumer ! Donnez les services aux patients, faites vos "parlementations" et demandez une rétroaction par la suite. » — Une citation de Céline Braun, présidente de l'Association infertilité Québec

Selon elle, si les cliniques ont les moyens de se mettre sur pause, elles ont les reins assez solides pour donner des services à moindre coût jusqu'à ce que le conflit se règle.

Négociations

Selon le ministre Carmant, des rencontres ont eu lieu avec l’Association des fertologues du Québec (AFQ) avant et après la mise en application du programme.

Le montant qui a été négocié est raisonnable et basé sur les frais de l’ancien programme [qui a pris fin en 2015] , écrit-il.

Dans son analyse d’impact, le gouvernement affirmait, pourtant, être conscient que le montant d’argent attribué à la fécondation in vitro FIV , lors du précédent programme, était un enjeu de taille pour les cliniques privées.

Dr Miron, membre de l’Association des fertologues du Québec AFQ , affirme qu’elle a été mise devant le fait accompli.

Il n’y a eu aucune négociation, aucune implication, refus d’explication. Ils refusent de fournir l’information sur leur méthode de calcul , déplore-t-il.

« Quelques jours avant le 15 novembre, on se faisait dire droit dans les yeux qu’ils n’avaient pas besoin de nous consulter. » — Une citation de Dr Pierre Miron, fondateur de la clinique Fertilys

L’AFQ a écrit trois fois au ministre depuis le 20 décembre pour le rencontrer et régler l’impasse. La dernière lettre date du 4 janvier. Elle espérait une réponse avant le vendredi 7 janvier.

L’attachée de presse de Lionel Carmant, Sarah Bigras, répond qu’ il n’est pas prévu les rencontrer à ce point-ci.

Les oppositions implorent au ministre de rencontrer les parties prenantes. Ce n’est pas aux femmes de payer le prix du laxisme du gouvernement et d’un programme qui a été mal ficelé , lance le leader adjoint du Parti libéral du Québec, Monsef Derraji.

« Le ministre s'est engagé auprès des familles à livrer un programme et pour cela, il a besoin des cliniques privées. Il a la responsabilité de s'entendre avec elles. Il pourrait même accélérer le processus avec un minimum de volonté. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole en matière de Santé au Parti québécois

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Des patients pris en otage

Avant le conflit, il fallait environ un an pour obtenir un rendez-vous en fertilité. Les délais se sont allongés avec la pandémie. Ils s’allongeront inévitablement encore plus avec le conflit qui persiste.

Marie-Pier Fortier, en essai bébé depuis trois ans, n’a pas l’intention d’attendre la fin des hostilités.

L’attitude des cliniques à notre égard avec leur moyen de pression m’a tellement turned off que j’ai perdu confiance en elles , dit-elle.

La femme de 33 ans croit qu’avec la COVID-19, la situation des couples infertiles est le dernier souci du gouvernement. Ce n’est pas près de se régler , pense-t-elle.

Marie-Pier Fortier et son conjoint iront fin janvier dans l’État de New York pour procéder à leur fécondation in vitro FIV . On va payer de nos poches pour avoir du service humain et rapide.

Elle est toutefois consciente que ce n’est pas tout le monde qui a les moyens financiers de se tourner vers des alternatives.

Bianca Boucher, elle, a espoir que le conflit se règle, mais craint que ça prenne des mois. Le temps joue énormément contre moi , s'inquiète-t-elle.

Peu de solutions

Le 24 décembre, le ministre Carmant invitait les patients touchés par le conflit à contacter les centres publics de procréation assistée, dans une de ses publications Facebook, qui s’est attiré la foudre des internautes.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, tous deux situés à Montréal, sont les seuls centres de procréation assistée publics qui offrent les traitements de fécondation in vitro FIV au Québec.

C’est complètement insensible une réponse comme ça. Je ne sais pas s’il comprend la réalité sur le terrain , affirme Valérie Cusson, qui s’est aussi fait interrompre sa fécondation in vitro FIV en novembre.

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ces centres sont débordés.

Considérant que la demande pour les traitements de fécondation in vitro FIV dépasse largement notre capacité, considérant aussi que cette dernière doit se voir réduite en regard de la situation sanitaire actuelle, veuillez prendre note qu’il est possible que votre début de fécondation in vitro FIV soit reporté à quelques reprises , écrivait le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, le 29 décembre.

« Ce qui me choque c’est l’attitude paternaliste du ministre qui nous repousse du revers de la main. Beaucoup de patients ont tenté de le rejoindre, sans réponse. » — Une citation de Valérie Cusson, patiente chez Fertilys

Quant aux patients qui voudraient payer la différence entre le montant offert par le gouvernement et le montant demandé par les cliniques pour ne pas perdre de temps, la loi empêche les cliniques de charger des frais pour des traitements qui sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ .

Le Fédération des médecins spécialistes est au fait du dossier. Notre préoccupation première est l’accès aux soins. C’est pourquoi la Fédération entend s’impliquer afin de dénouer l’impasse qui subsiste entre le MSSS et les cliniques , écrit-elle.

Les personnes qui vivent avec des problèmes de fertilité seront, jusque-là, coincées dans un conflit qui n’est pas le leur.