Un millier de travailleurs de la santé sont en isolement à T.-N.-L.

Les travailleurs de la santé sont épuisés parce qu’ils doivent exécuter les tâches de leurs collègues malades ou en isolement et parce qu’ils combattent la pandémie depuis deux ans et que la pénurie de personnel en ce domaine perdure depuis des années, explique la présidente du Syndicat canadien de la fonction publique à Terre-Neuve-et-Labrador, Sherry Hillier.

Des travailleurs de la santé ont aussi changé de tâches dans le cadre de la pandémie, notamment pour répondre à la demande de tests de dépistage et de vaccins.

Des membres du Syndicat canadien de la fonction publique SCFP doivent aussi effectuer beaucoup d’heures supplémentaires, souligne Mme Hillier.

Selon Jerry Earle, président du syndicat Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees, les ressources du système de santé sont plus que limitées à l'heure actuelle. Il dit que c’est extrêmement inquiétant pour les travailleurs de première ligne. Il craint qu’il faille encore des semaines pour surmonter les difficultés actuelles.

Protéger le système de santé

Maintenir la capacité du système de santé fait partie des priorités à l’heure actuelle, assure la médecin hygiéniste en chef de la province, Janice Fitzgerald.

Les autorités médicales comptaient mercredi 3665 cas actifs dans la province. Même s’il n’y avait ce jour-là que trois personnes hospitalisées pour la COVID-19, le nombre élevé de cas dans la province exerce une pression sur le système de santé, reconnaît la Dre Fitzgerald. Elle dit espérer que le nombre de cas commence bientôt à diminuer pour qu’il soit possible de faire des changements.

Un foyer de soins durement touché

La Régie de santé de l’ouest annonce que les visites sont maintenant interdites dans le foyer de soins de longue durée de Bay St. George en raison du nombre d’employés et de résidents qui ont la COVID-19.

Le premier cas de COVID-19 dans ce foyer a été dépisté le 31 décembre. En date de jeudi, 25 résidents et 22 employés ont cette maladie.

Des travailleurs d’autres régions sont déployés à Bay St. George pour appuyer l’établissement et prodiguer les soins nécessaires aux résidents, indique la Régie de santé.