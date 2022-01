COVID-19 : encore une vingtaine d’hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

Deux personnes ont reçu leur congé de l'hôpital par rapport au bilan de mercredi alors que la région atteignait un sommet en ce qui concerne le nombre d'hospitalisations depuis mars 2020.

Le Bas-Saint-Laurent compte 366 nouvelles infections sur son territoire depuis les 24 dernières heures, mais 11 cas rapportés précédemment ont été retranchés du bilan régional.

Cette fois-ci, c’est la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup qui est la plus touchée avec 116 cas de COVID-19 supplémentaires.

Nombre de cas de COVID-19 par MRC Nombre de cas de COVID-19 par MRC MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas déclarés Kamouraska 1124 (+30) Rivière-du-Loup 2473 (+116) Témiscouata 888 (+33) Les Basques 396 (+33) Rimouski-Neigette 2302 (+69) La Mitis 724 (+32) La Matanie 734 (+17) La Matapédia 866 (+36) Indéterminés 9 (-11)

À l'heure actuelle, la région compte 3261 cas actifs. Le nombre de cas actifs au Québec est quant à lui de 121 621.

Des statistiques bientôt perturbées

Les huit centres de dépistage du Bas-Saint-Laurent sont toujours en mesure d’accueillir tous les citoyens qui veulent subir un test test d'amplification en chaîne par polymérase PRC . La population peut prendre rendez-vous sur le site Internet créé à cet effet par le gouvernement du Québec.

Néanmoins, comme la santé publique du Québec restreint l’accès aux tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR pour la population en général et priorise maintenant les clientèles vulnérables ou prioritaires, notamment le personnel de la santé, les chiffres transmis par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS pourraient diminuer de beaucoup et ainsi ne pas donner un portrait exact du nombre d'infections au Bas-Saint-Laurent et ailleurs dans la province.

Le gouvernement provincial travaille à mettre en place une plateforme d’autodéclaration pour les citoyens qui obtiennent un résultat positif après avoir fait un test de dépistage rapide à la maison.