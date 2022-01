Obby Khan veut être le candidat du Parti progressiste-conservateur pour Fort Whyte

L’ancien joueur des Blue Bombers de Winnipeg et propriétaire de six restaurants, Obby Khan, annonce sa candidature pour la nomination du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription provinciale de Fort Whyte.

Il s’agit d’un bastion du parti, occupé par l’ancien premier ministre Brian Pallister jusqu’à sa retraite l’an dernier.

J’ai été chaleureusement accueilli par cette ville et cette province pendant les six années durant lesquelles j’ai joué pour les Blue Bombers et j’ai eu tellement d’occasions de réussir, sur le terrain et hors du terrain , indique M. Khan dans un communiqué.

Mon but maintenant est de redonner en cherchant à agir comme une voix forte et un champion communautaire pour Fort Whyte , poursuit-il.

Les progressistes-conservateurs récoltent habituellement plus de 50 % du vote dans cette circonscription et la retiennent même lorsqu’ils sont dans l’opposition.

Cependant, cette élection partielle survient alors que le parti au pouvoir tire de l’arrière dans les sondages, face au Nouveau Parti démocratique, et ce, surtout à Winnipeg.

Aucune date n’a été fixée pour l’élection partielle ou le vote pour la nomination du candidat des progressistes-conservateurs.

La partielle doit être tenue avant la fin mars.

La candidate du Nouveau Parti démocratique du Manitoba est l’ancienne directrice de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, Trudy Schroeder.

Le Parti libéral du Manitoba a sélectionné un autre ancien joueur des Blue Bombers comme candidat, Willard Reaves.