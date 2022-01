Voyage d’influenceurs au Mexique : l’organisateur se défend

Après plusieurs jours de tollé, l'ouverture d'une enquête de Transports Canada et des qualificatifs peu flatteurs lancés par le premier ministre Justin Trudeau, l'organisateur du voyage d'influenceurs vers le Mexique revient sur les événements dans une déclaration publiée en ligne, au moment où une quinzaine d'entre eux sont déjà rentrés au Canada.

L'organisateur en question, James William Awad – qui est à la tête de l'entreprise 111 Private Club, à l'origine du voyage mouvementé à Cancún – dit comprendre pourquoi les citoyens peuvent être fâchés à la suite des événements .

Dans son court message, il précise que tous les passagers du vol vers le Mexique avaient reçu la directive de subir un test de dépistage de la COVID-19 avant de prendre l'avion, à Montréal, et ce, même si les autorités mexicaines n'exigent pas de test PCR négatif pour entrer dans leur pays .

M. William Awad détaille ensuite les conditions selon lesquelles les voyageurs auraient pu rentrer au pays à bord d'un avion de la compagnie Sunwing, mais précise que cet accord n'a finalement pas été mis en place, puisque Sunwing refusait de fournir des repas aux passagers dans un vol d'une durée de 5 heures .

Ils ont annulé notre vol basé sur des présomptions et les autres compagnies aériennes ont fait de même , ajoute-t-il encore.

M. William Awad ne mentionne cependant jamais les importantes perturbations survenues à l'aller, soit que les passagers, très souvent sans masque, on fait la fête dans la cabine, dansant dans l'allée, fumant des cigarettes électroniques et consommant de l'alcool, notamment.

L'organisateur ne dit rien, non plus, sur les tentatives de certains passagers d'utiliser des moyens pour fausser les résultats de tests de dépistage, entre autres à l'aide de vaseline.

À cet instant précis, le 111 Private Club travaille sans relâche pour assurer un retour en toute sécurité à Montréal, et ce, le plus rapidement possible , mentionne uniquement M. William Awad.

Une quinzaine d'influenceurs de retour à Montréal

Mercredi soir, plusieurs journalistes installés à l'aéroport de la métropole ont pu apercevoir une quinzaine de ces passagers de retour du Mexique, après avoir pu monter à bord d'un avion d'Air Canada.

Ce transporteur aérien avait beau s'être engagé à ne pas accepter les fêtards à bord de ses appareils, ces voyageurs ont malgré tout pu se rendre à bord port.

Dans une courte déclaration, l'entreprise indique que le manifeste de passagers de Sunwing [ne lui a pas] été transmis, ce qui a rendu difficile d'empêcher des passagers de ce vol d'embarquer dans notre appareil .