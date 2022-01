La Ville de Québec lance #Accentsolidaire en soutien aux restaurateurs

L'initiative fait partie d'un mouvement de solidarité que souhaite lancer le maire de Québec.

En conférence de presse jeudi, le maire a fait part de son intention de lancer plusieurs défis dans le but de stimuler l’esprit communautaire auprès des citoyens et à égayer le quotidien de tous .

Le premier geste concret en est un pour appuyer les restaurateurs. Il vise à permettre la livraison d'un repas à un proche dans un geste complètement gratuit . Les citoyens sont ensuite invités à partager leur geste via le mot clef #accentsolidaire.

La Ville dit avoir déjà facilité l'accès pour les commandes à emporter en réservant des espaces de stationnement devant les restaurateurs des rues et secteur Saint-Paul, Maguire, Saint-Jean, Saint-Vallier, Saint-Joseph et Vieux-Québec. Ceux de l'avenue Cartier s'ajoutent jeudi.

Poussons encore plus loin notre solidarité en achetant un repas pour notre famille et un pour une personne dans le besoin ou quelqu’un qui est seul pendant ces temps gris. Ne ménageons pas nos appels avec nos proches. Aujourd’hui, on peut rêver collectivement d’une ville qui ne laisse personne derrière et qui prend soin de chacun de nous , estime le maire de Québec.

Un autre défi, qui vise notamment les familles, sera annoncé prochainement.

Supporter les grands évènements

Le maire demande aussi à ses employés de tout mettre en oeuvre pour supporter les grands évènements dans le but d'éviter leur annulation et les aider à s'adapter. Le maire cite notamment le Carnaval de Québec et le Pentathlon des neiges, où la Ville souhaite jouer un rôle de facilitateur dans leur maintien. Une rencontre entre la Ville, la Santé publique et les grands évènements est prévue la semaine prochaine.

« Je pense qu'on est dans une période les citoyens, chacun de nous, ont a besoin de croire encore qu'il existe encore des possibles. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le maire salue d'ailleurs la décision des organisateurs du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui a décidé de reporter l'évènement plutôt que l'annuler.

Bruno Marchand dit toutefois que la Ville se pliera aux consignes du gouvernement, mais sans annuler trop tôt les grands évènements.

D'autres annonces concernant des activités hivernales seront annoncées dans les prochaines semaines.