La rentrée reportée, une blogueuse offre des cours de cuisine en ligne aux enfants

Une chroniqueuse et blogueuse culinaire albertaine a décidé de profiter de la vague de froid extrême et de la rentrée scolaire reportée pour offrir des cours de cuisine gratuits aux enfants de la province.

Julie Van Rosendaal consacre sa vie à la cuisine. Auteure de livres de recettes, blogueuse culinaire et défenseuse du droit à l’alimentation, elle fait de sa cuisine son terrain de jeu de prédilection depuis des années.

Elle n’avait cependant jamais pensé enseigner à des centaines d’enfants sur Internet.

Enfermée chez elle à cause de la vague de froid extrême des dernières semaines, elle a eu une idée : Pourquoi ne pas offrir des cours de cuisine en ligne gratuitement aux enfants dont les vacances ont été prolongées en raison de la pandémie?

Je me suis dit que je le ferais, même si cela n’aidait que quelques familles , dit-elle de la cuisine de sa maison à Calgary.

« J’ai reçu un tsunami de réponses. » — Une citation de Julie Van Rosendaal, blogueuse culinaire

Mille enfants

Julie Van Rosendaal a publié un gazouillis sur son compte Twitter pour annoncer son premier cours lundi matin. La publication a reçu des centaines de mentions j’aime et a été partagé des centaines de fois.

En tout, 1000 enfants ont suivi le premier cours. Elle en a donné trois depuis. Les cours commencent à 10 h et durent 90 minutes.

Les enfants de Jenn Wood ont eu la chance d’y assister. C’est sa sœur qui lui a proposé de les faire participer. J’ai dit: "Oui, combien cela coûte-t-il?" Au point où j’en suis, je vais faire n’importe quoi , raconte la mère de famille d’Airdrie.

Elliott, 7ans, et Paisley, 10ans, ont appris leurs premières notions de cuisine grâce aux leçons de Julie Van Rosendaal. Photo : Fournie par Jenn Wood

Nous avons suivi tous les cours de dessin, fait tous les casse-tête de la maison, joué à tous nos jeux de société. Cette activité est donc arrivée à un moment idéal.

Jenn Wood dit que ses filles, Elliott, 7 ans, et Paisley, 10 ans, n’avaient aucune connaissance culinaire. Elles peuvent maintenant faire des biscuits et des tartes.

Beaucoup de plaisir

C’était la première fois que je cuisinais et j’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai pu me servir du four et faire cuire différentes choses , raconte Elliott Wood.

Sa grande soeur, Paisley, dit que les cours de Julie Van Rosendaal étaient faciles à suivre. Elle prend des recettes d’adultes et les rend accessibles aux enfants.

Bonita On-Ngan a pris connaissance des cours sur Instagram. Au départ, elle n’était pas certaine que sa fille de 3 ans, Kaia, apprécie l’expérience, mais le premier cours l’a convaincu du contraire. Les biscuits à la cannelle qu’elles ont faits ont quant à eux fait fureur dans la maisonnée.

Elle portait attention à la vidéo, ce qui m’a surprise , raconte la mère de famille. Elle a eu beaucoup de plaisir et a aimé voir autant d’enfants à l’écran. Elle faisait défiler l’écran.

Kaia On-Ngan, 3 ans, a participé au cours de Julie Van Rosendaal. Photo : Fournie par Bonita On-Ngan

Selon Julie Van Rosendaal, des enfants de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador ont pris part à son cours mardi.

Le lendemain, elle a dû ajouter un cours en après-midi tellement celui du matin s’est rempli rapidement.

La blogueuse prévoit donner deux cours par jour pour le reste de la semaine, selon la demande.