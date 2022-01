Rentrée scolaire normale en Saskatchewan : un expert préférerait un plan face à Omicron

Selon cet expert, l’approche gouvernementale a toujours été une forme d'improvisation depuis le début de la pandémie. Selon lui, les mesures annoncées par le ministre de l’Éducation Dustin Duncan, mercredi, en sont un reflet.

Le gouvernement espère pour le mieux. Il n'a pris aucune nouvelle mesure. La prévoyance n'est pas une vertu de ce gouvernement. Il préfère réagir que d'agir d'une façon positive et de prévoir la situation a expliqué Stephen Kenny en entrevue à l’émission Point du jour jeudi matin.

Ces mesures ont été jugées trop légères par des intervenants du milieu, mercredi. Lors du point de presse, le professeur d'histoire et observateur politique a retenu le terme de perturbation utilisé à quelques reprises par le ministre de l’Éducation.

S'il sait qu'il y aura des perturbations que ce soit de la montée des cas, l'absence des professeurs ou les enfants malades. Il agit à contre-courant de toutes les autres provinces, avec une rentrée normale , affirme-t-il.

Interrogé mercredi au sujet de sa stratégie sanitaire en cas de perturbations , le ministre de l’Éducation n’a pas été en mesure de présenter de plan, ce que ne manque pas de souligner Stephen Kenney.

Des excuses après la cinquième vague?

Stephen Kenny indique que le gouvernement de Scott Moe n’a pas appris de la quatrième vague de COVID-19 à l’automne.

« Il n'y a pas d'organisation, les gens sont laissés à leur propre sort. » — Une citation de Stephen Kenny, professeur émérite d'histoire de l'Université de Regina

L’enseignant à Regina, Wybo Ottenbreit-Born, se souvient que le gouvernement avait fait des excuses après cette quatrième vague. Selon lui, beaucoup de parents et d’enseignants sont déçus de l’annonce de mercredi.

Je me demande si on va avoir des excuses. Avec mes enfants à l'école ou à la maison, quand on fait des excuses, on fait des changements. On est déçus de ce que le gouvernement fait maintenant , a-t-il souligné.

M. Ottenbreit-Born partage l’avis de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan de permettre au personnel scolaire d’avoir en possession des masques efficaces, comme les N95, qui seraient donnés par les divisions scolaires ou le gouvernement au lieu que ce soit au personnel d’aller s’en procurer .

Selon lui, des enseignants donnent des masques efficaces aux enfants.

Il souhaiterait également une meilleure ventilation dans les écoles et la réduction du nombre de personnes dans les rassemblements.

Avec les informations d’Elsie Miclisse