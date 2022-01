La région de Windsor-Essex compte quatre hospitalisations de plus jeudi

Le bureau de santé publique de Windsor-Essex confirme 49 hospitalisations dans la région et neuf patients aux soins intensifs.

Selon son site Internet, l'Hôpital régional de Windsor prend en charge 44 cas confirmés de COVID-19. Sur ce nombre, 25 personnes sont entièrement vaccinées, une l'est partiellement et 18 ne le sont pas.

En point de presse jeudi matin, le médecin hygiéniste par intérim de la région a souligné que, si les vaccins sont extrêmement efficaces pour prévenir la maladie, de nombreuses personnes immunodéprimées ou souffrant de comorbidités sont plus susceptibles de la contracter même si elles sont vaccinées, raison pour laquelle il est essentiel de prévenir la propagation du virus.

Il encourage tout de même les gens à se faire vacciner, en particulier les 5-11 ans, dont la vaccination stagne depuis quelques jours, selon le bureau de santé.

En date de jeudi, 87,1 % des résidents de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose et 81 % en ont reçu deux. Au total, 136 926 personnes ont obtenu une dose de rappel.

Les autorités sanitaires continuent par ailleurs de rapporter le nombre de nouvelles infections en attendant d'avoir d'autres outils pour donner une image plus représentative de la situation réelle.

Une augmentation de 558 cas est rapportée jeudi, pour un total de 2526 cas actifs. Il y a actuellement 24 éclosions, dont 10 dans la communauté, 8 en foyers de soins de longue durée ou maisons de retraite, 4 dans des écoles ou des garderies, une en milieu de travail et une à l'hôpital.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Dans Chatham-Kent, 33 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement à l'hôpital, dont 10 aux soins intensifs.

L'Alliance pour la santé de Chatham-Kent confirme avoir transféré trois patients vers London et un patient vers Windsor depuis mardi. D'autres transferts pourraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine.

La région rapporte par ailleurs 163 nouvelles infections.

Dans Sarnia-Lambton, l'hôpital Bluewater Health indique que 24 patients sont hospitalisés en raison d'un diagnostic de COVID-19 confirmé. Ils étaient 26 mercredi.

Le service de santé publique de Lambton signale 1326 cas actifs de COVID-19 dans la région.

Avec des informations de CBC