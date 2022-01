La pièce Manuel de la vie sauvage offerte en webdiffusion

Le troisième roman de Jean-Philippe Baril Guérard, sorti en 2018, aura connu plusieurs vies. En plus de son adaptation pour le théâtre, cette satire du monde des start-ups et des conférences de motivation sera également portée à l’écran sous forme de minisérie au printemps 2022, avec Catherine Brunet et Antoine Pilon dans les rôles principaux.

Pour ceux et celles qui auraient manqué les représentations de Manuel de la vie sauvage à l’automne dernier chez Duceppe, la pièce est maintenant disponible en vidéo sur demande sur le site du théâtre, dans une version pensée pour les caméras par Anne Émond. Cette réalisatrice est derrière des films comme Les êtres chers (2015), Nelly (2016) et Jeune Juliette (2019).

Anne avait carte blanche [...] C’est sa vision à elle du spectacle qu’on a fait en début d’année , explique Jean-Simon Traversy, qui a assuré la mise en scène de la pièce. Bien que la captation ne dépaysera pas les gens qui ont vu la pièce, elle a permis d’ajouter certaines touches dramatiques que les représentations en direct ne permettent pas.

On a tourné ça en trois jours, tout de suite après la série de représentations. Les actrices et les acteurs venaient de jouer 24 représentations, donc ils connaissaient le texte par cœur. Ça nous a permis de faire, par exemple, un long plan-séquence d’environ 6 ou 7 minutes vers la fin. C’est quelque chose qui est quand même difficile à faire à la télé ou au cinéma.

La pièce L’amour est un dumpling également offerte en VSD

Le service de vidéo sur demande du Théâtre Duceppe offre également la pièce L’amour est un dumpling, coécrite par Mathieu Quesnel, qui en signe aussi la mise en scène, et Nathalie Doummar, qui joue le rôle de Claudia, aux côtés de Simon Lacroix et Zhimei Zhang. La réalisation de la captation est signée Stéphane Lapointe.

La pièce met en scène Marc et Claudia, deux ex-amants qui se retrouvent 7 ans après leur dernière rencontre et échangent avec nostalgie sur leurs années de vie bohème, lorsqu’ils parcouraient l’Asie avec leur groupe de musique.

La pièce «L'amour est un dumpling» Photo : Duceppe/DANNYT

Les deux captations sont offertes au coût de 15 $ chacune sur le site du Théâtre Duceppe  (Nouvelle fenêtre) et ce, jusqu’au 30 mars. Le service de vidéo sur demande est compatible avec tous les appareils : ordinateur, tablette, téléphone intelligent et téléviseurs (via AirPlay et ChromeCast).