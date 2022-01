COVID-19 : Québec recense 203 hospitalisations et 26 décès de plus

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec précise que les hôpitaux ont enregistré 415 nouvelles entrées, contre 212 nouvelles sorties.

Ce sont désormais 207 personnes qui sont traitées aux soins intensifs, soit une augmentation de 16 par rapport à la veille. On fait état de 50 nouvelles entrées, contre 34 sorties. Quelque 1953 Québécois sont présentement soignés dans les hôpitaux en lien avec la maladie.

Le dernier bilan rapporte 26 nouveaux décès, portant à 11 846 le nombre de Québécois emportés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Depuis le 1er janvier, au moins 93 000 Québécois ont été infectés et 110 personnes sont mortes, alors que l’on déplore 255 décès depuis le 1er décembre dernier.

Le nombre total des infections au Québec est quant à lui de 696 182.

Avec 121 621 cas actifs au Québec, le taux d'infection est de plus de 1400 cas par 100 000 personnes, soit 1,5 fois le taux moyen du Canada.

Le taux de positivité demeure au-dessus de 30 % depuis plus d'une semaine, signe que le virus se propage rapidement.

Le bilan de ce jeudi indique également que la province compte actuellement 1191 éclosions actives.

Les éclosions dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences privées pour aînés (RPA) augmentent rapidement. On recense des cas de contamination dans plus de 200 Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD (1537 cas actifs en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . On signale aussi des infections dans plus de 175 résidence privée pour aînés RPA , où l’on compte 1363 cas actifs.

Dans 17 CHSLD et 20 résidence privée pour aînés RPA , plus de 30 % des résidents sont infectés.

Pour ce qui est de la vaccination, les autorités indiquent 95 350 doses de vaccin ont été administrées dans les dernières 24 heures et 3866 avant le 5 janvier.

Cela porte à15 399 427 doses administrées au Québec depuis le début de la campagne. En additionnant les personnes vaccinées hors Québec , le total cumulé atteint 15 651 879 doses.

Les autorités indiquent un taux de vaccination de 89 % pour les Québécois de plus de 5 ans qui ont reçu une première dose de vaccin, contre 82 % pour ceux qui en ont reçu deux.