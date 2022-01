COVID-19 : 198 hospitalisations et 20 morts de plus en Ontario

Il s'agit d'une hausse de 31 patients aux soins intensifs par rapport à la veille et de 119 par rapport à jeudi dernier.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, 232 des 319 patients actuellement aux soins intensifs n'étaient pas pleinement vaccinés, ou alors leur statut d'immunisation est inconnu.

Au total, les hospitalisations passent à 2279 (+198). C'est 136 % de plus qu'il y a une semaine. Depuis le début de la pandémie, le nombre d'hospitalisations en Ontario a culminé à 2360 (20 avril 2021).

La santé publique déplore 20 décès additionnels jeudi, le nombre le plus élevé en une journée depuis juin dernier, ce qui porte le bilan à 10 272 morts depuis le début de la pandémie.

Dans les centres de soins de longue durée, il y a cinq morts et 124 infections de plus parmi les résidents, de même que 63 cas supplémentaires chez les employés.

À Toronto, la santé publique confirme la mort récente d'un enfant de moins de quatre ans qui avait contracté la COVID-19, mais sans plus de détails.

Il y a 13 339 cas confirmés de plus jeudi. Toutefois, il s'agit d'une sous-estimation du nombre réel d'infections, préviennent les autorités, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

Un peu plus de 59 200 tests PCR ont été effectués au cours des 24 dernières heures. Le taux de positivité est de 29,2 %.

Vaccination

Les autorités continuent à inciter les Ontariens à se faire vacciner contre la COVID-19 et à prendre rendez-vous pour leur dose de rappel si ce n'est pas déjà fait.

Un peu plus de 195 000 doses ont été administrées mercredi.

Présentement, 88,3 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu deux doses, alors que 44,8 % des enfants de 5 à 11 ans ont eu au moins leur première dose.

À Toronto, la santé publique organisera des séances de vaccination réservées au personnel des écoles dans deux centres municipaux d'immunisation dimanche prochain et le 16 janvier, en plus d'organiser des cliniques de vaccination dans une vingtaine d'écoles au cours des deux prochaines semaines pour les employés, les élèves et leurs parents.