L’INESSS s’attend à plus de 3000 hospitalisations au Québec d’ici deux semaines

Les hospitalisations dues à la COVID-19 devraient continuer leur progression au cours des deux prochaines semaines au Québec pour atteindre 3000 personnes alitées. De ce nombre, 400 patients pourraient être admis aux soins intensifs, selon les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dévoilées jeudi.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux INESSS précise que ces projections se basent sur des données colligées jusqu’au 3 janvier dernier.

Il rappelle également que plusieurs personnes sont hospitalisées pour une raison autre que la COVID, mais sont ensuite déclarées positives lors de leur admission à l’hôpital ou durant leur séjour. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux INESSS indique que cette proportion pourrait représenter près de 50 % des lits réguliers et plus de 15 % des lits aux soins intensifs.

Le bilan quotidien fourni par le ministère de la Santé fait état jeudi de 1953 patients hospitalisés en raison de la COVID-19, contre 1750 la veille. Parmi ces patients, 207 se trouvent aux soins intensifs.

L'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux INESSS signale toutefois que le plafonnement des capacités de dépistage observé au cours de la dernière semaine sous-estime désormais de façon importante le nombre de cas réels. Pour cette raison, il n'est plus en mesure de produire de façon fiable son rapport de prédiction.

D'autre part, l'Institut observe que les effets des mesures sanitaires annoncées le 20 décembre et le 30 décembre ne sont pas encore visibles dans les données et que leurs effets ne peuvent être pris en compte par les modèles.

De plus, les capacités limitées de dépistage entraînent un plafonnement du nombre de cas, ce qui empêche les modèles d'anticiper une éventuelle augmentation ou diminution des cas.

Davantage de délestage

L'Institut précise en outre que la disponibilité du personnel de la santé peut influencer la capacité des centres hospitaliers.

Plus tôt jeudi, Radio-Canada révélait qu’environ 13 000 travailleurs de la santé étaient absents à travers la province en raison de la COVID-19. Un nombre qui s'élève désormais à environ 20 000, selon ce qu'a révélé le ministre de la Santé Christian Dubé en conférence de presse jeudi.

Cela dépasse le record de la première vague de la pandémie.

Les voyants étant au rouge, des centres hospitaliers ont enclenché le niveau d’alerte maximal et sont passés au palier 4 du délestage. Cela se traduit par le report de plus de chirurgies pour libérer du personnel.