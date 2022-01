L’hôtel Matagami est la proie des flammes

Tous les membres de la brigade du Service incendie de la Ville de Matagami sont à pied d'œuvre depuis plusieurs heures pour combattre le brasier. Ils reçoivent le soutien des pompiers de la mine Bracemac-McLeod.

Vers 5 h 30 ce matin, les services d’urgence ont été appelés pour un incendie dans un immeuble sur le boulevard Matagami, à Matagami. Présentement, les pompiers sont toujours en train d’essayer de maîtriser le feu. Personne ne semble avoir été blessé jusqu’à présent , précise la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

On ignore pour le moment la cause et l'origine de l'incendie.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit du 6 janvier. Photo : Page Facebook de CHEF 99,9

L’hôtel Matagami compte 58 chambres selon son site internet. Il s’agit du seul hôtel à Matagami.

Plus de détails à venir.