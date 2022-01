Commémoration de l’assaut du Capitole : Biden attaque Trump de front

Référant toujours à l’ex-président sans le nommer, M. Biden l’a accusé d’être le premier chef d’État américain à avoir tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir , ralliant ses partisans avant d’aller regarder l’ insurrection armée qu’il avait provoquée à la télévision, à la Maison-Blanche.

Il n’a rien fait pendant des heures , a-t-il rappelé.

L'ancien président des États-Unis a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l'élection de 2020 , a encore dit M. Biden Il l'a fait, car il préfère le pouvoir aux principes et considère que ses intérêts sont plus importants que ceux des États-Unis .

Plus de détails à venir.