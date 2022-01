Tempête hivernale : 30 cm de neige prévus par endroits en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, les régions du sud-est, de Sussex et de Saint-Jean peuvent recevoir de 20 à 30 cm de neige, de vendredi après-midi à samedi matin, avec des vents de 70 à 80 km/h.

Les autres régions de la moitié sud du Nouveau-Brunswick, de Miramichi jusqu’à Grand Manan, peuvent quant à elles recevoir 15 cm de neige ou plus avec des vents de 60 à 80 km/h.

À l’Île-du-Prince-Édouard, toutes les régions de la province doivent s’attendre à une accumulation de 20 à 30 cm de neige, voire plus, de vendredi après-midi à tard samedi matin. Les rafales peuvent atteindre 80 km/h ou plus.

De la pluie par endroits avant la tempête hivernale

En Nouvelle-Écosse, les régions de la côte atlantique peuvent déjà recevoir jeudi de 25 à 35 mm de pluie, indique Environnement Canada.

La première tempête hivernale de 2022 en Nouvelle-Écosse est prévue pour vendredi et samedi matin. Il faut s’attendre à de la neige et à de la pluie. Les régions intérieures pourraient recevoir 15 cm de neige ou plus et les régions côtières pourraient en recevoir beaucoup moins, mais tout changement de trajectoire de la tempête d’ici là peut influencer l'accumulation de neige dans ces régions, explique Environnement Canada.

À Terre-Neuve aussi, de la pluie et des vents forts sont prévus pour jeudi. Puis, la tempête qui est prévue sur les Maritimes pour vendredi devrait passer sur Terre-Neuve à compter de vendredi soir. Elle pourrait déverser de 15 à 30 cm de neige, voire plus, avec des vents de 90 à 130 km/h jusque dans la nuit de samedi à dimanche. Ces conditions peuvent rendre la visibilité presque nulle par endroits.

Environnement Canada prévoit moins de neige, de 5 à 15 cm, dans les péninsules de Burin, de Bonavista et d'Avalon ainsi que les environs de Clarenville, mais avec des vents pouvant atteindre de 90 à 120 km/h, samedi.