COVID-19 : le Tournoi de hockey pee-wee de Québec reporté en mai

La situation sanitaire actuelle et les restrictions qui risquent d'être toujours en vigueur en février rendent pratiquement impossible la venue de près de 2000 jeunes hockeyeurs dans la région de Québec dans un mois.

Les matchs devaient en principe avoir lieu du 9 au 20 février.

La direction a annoncé jeudi que l’événement sera reporté du 1er au 15 mai 2022, sous une nouvelle formule.

« Il s'avère très peu probable que la situation se résorbe au point tel que l’on puisse réaliser le Tournoi en février. On y a cru jusqu’au bout, mais maintenant, il vaut mieux avancer avec une autre solution. On a évalué les différentes alternatives au courant des derniers jours et la meilleure option pour nous est vraiment de repousser début mai », a souligné Patrick Dom, directeur général du Tournoi Pee-Wee, ajoutant que la santé des jeunes demeure au centre des priorités de son organisation.

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec accueille annuellement 2500 joueurs provenant de partout à travers le monde. L’organisation compte aussi sur plus de 400 bénévoles et 450 familles d’accueil.

En moyenne, 230 000 spectateurs, employés et collaborateurs circulent au Centre Vidéotron pendant les 12 jours de la compétition.

Pour la première fois de son histoire, le tournoi avait été annulé en 2021 en raison de la pandémie.

Plus de détails à venir