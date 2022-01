Immobilier : une année record dans le Grand Toronto

Le prix de vente moyen des maisons et condominiums dans la région torontoise est maintenant de 1 157 849 $.

Un peu plus de 6000 propriétés ont été vendues le mois dernier, selon la chambre immobilière Toronto Regional Real Estate Board (TRREB), qui dit qu'il s'agit d'un résultat fort historiquement, mais en deçà du record

En revanche, les ventes étaient en deçà du sommet de 7154 enregistré en décembre 2020.

Un nouveau record de vente a toutefois été établi pour l'ensemble de 2021 avec 121 712 propriétés vendues, soit 28 % de plus qu'en 2020 et 7,7 % de plus que le précédent sommet de 113 040 ventes en 2016.

Toronto Regional Real Estate Board TRREB explique que le nombre limité de propriétés en vente face à la forte demande a contribué à la hausse du prix de vente moyen, qui est passé de 929 636 $ en 2020 à 1 095 475 $ en 2021 (+17,8 %).

En dépit des vagues successives de COVID-19, la demande pour le logement a progressé à un rythme record en 2021. La croissance dans plusieurs secteurs de l'économie a soutenu la création d'emplois, particulièrement pour les postes au salaire dépassant la moyenne, sans parler des coûts d'emprunt qui demeurent très faibles. Ces facteurs ont soutenu non seulement la demande pour les maisons, mais ont aussi alimenté une résurgence du marché des condominiums , selon le président de Toronto Regional Real Estate Board TRREB , Kevin Crigger.

Pour limiter la hausse des prix à l'avenir, l'analyste de la chambre immobilière Jason Mercer affirme qu'une augmentation de l'offre est la seule solution. Historiquement, on a pu constater que des politiques limitant la demande, comme une taxe additionnelle sur les résidences principales, les acheteurs étrangers ou les petits investisseurs, ne sont pas des solutions soutenables à long terme , soutient-il.

Le logement risque d'être un enjeu important de la campagne électorale provinciale plus tard cette année.