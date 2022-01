COVID-19 : beaucoup plus de cas que ce que disent les bilans, selon le Dr Leduc

Depuis le temps des Fêtes, les centres de dépistage ont connu une forte affluence et le système de prise de rendez-vous en ligne a connu des ratés, si bien que de nombreuses personnes qui souhaitaient subir un test n'ont pu le faire.

« Quand on a une moyenne de 350 cas par jour dans le Bas-Saint-Laurent, ça veut dire qu'il y a probablement de 500 à 600 personnes qui sont malades de la COVID chaque jour. » — Une citation de Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Qui plus est, les tests distribués en pharmacie se sont faits rares jusqu'à maintenant; peu de personnes y ont eu accès.

[Le nombre de nouveaux cas], au Québec, c'est sans doute le double ou le triple de ce qui est observé dans les chiffres qui sont publiés , estime le Dr Leduc. Ça montre l'ampleur de la vague qui est là , dit-il.

Puisque les tests PCR réalisés dans les centres de dépistage sont maintenant réservés aux personnes vulnérables ou travaillant dans des milieux à risque, les données quotidiennes sur l'évolution des cas seront de moins en moins probantes, a d'ailleurs indiqué mercredi le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 du gouvernement fédéral.

Il va falloir utiliser d'autres indicateurs. Évidemment que le nombre d'hospitalisations c'en est un, mais il arrive un peu tard , déplore Sylvain Leduc.

Au Bas-Saint-Laurent, un nombre record de personnes atteintes de la COVID-19 admises à l'hôpital a récemment été atteint, idem dans l'ensemble de la province. En point de presse mercredi, Québec a cependant précisé que de 30 à 40 % des hospitalisations concernaient des patients qui s'étaient rendus à l'hôpital pour d'autres raisons que la COVID-19, et avaient été dépistés sur place.

Près d'un test sur trois est positif au Bas-Saint-Laurent

Afin de suivre l'évolution de la pandémie, le directeur de la santé publique régionale préfère donc se fier entre autres au taux de positivité des tests effectués au Bas-Saint-Laurent. Actuellement, près du tiers de ces tests sont positifs, ce qui est très élevé, souligne-t-il.

« En théorie, on considère qu'au-delà de 5 % [de tests positifs] c'est une propagation qui est intense. En ce moment, on est à 30 %. » — Une citation de Dr Sylvain Leduc

La propagation rapide du virus a entraîné de multiples éclosions. Le nombre d'éclosions est tellement élevé que je n'ai pas le décompte complet , explique le Dr Leduc. Il affirme toutefois que les éclosions dans des milieux de vie pour aînés sont suivies de près et sont maîtrisées pour l'instant, puisque la majorité des personnes qui y habitent ont déjà reçu leur troisième dose de vaccin.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc (archives) Photo : Radio-Canada

Là où la situation inquiète, dit-il, c'est dans les hôpitaux. On voit plus de gens qui rentrent, malades, pour être hospitalisés dans nos lits de jour en jour, et on voit de plus en plus d'employés du réseau de la santé qui sortent du réseau de la santé parce qu'ils sont malades. Si on maintient cette équation-là longtemps, ça va être difficile.

À ce jour, environ 300 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS sont en arrêt de travail parce qu'ils ont contracté la COVID-19 ou parce qu'ils ont été en contact avec une personne infectée par la maladie. De nombreuses chirurgies seront d'ailleurs reportées au cours des prochaines semaines.

D'après une entrevue réalisée par Éric Gagnon à l'émission Info-réveil