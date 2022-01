Vaccination obligatoire : Windsor licencie 104 employés municipaux

Dans un communiqué de presse publié mercredi, la Ville de Windsor indique que 43 employés à temps plein et 61 employés à temps partiel recevront des lettres de licenciement parce qu'ils ne se sont pas conformés à la politique vaccinale de la Municipalité.

Les employés de Windsor qui n'avaient pas encore déclaré leur statut vaccinal avaient jusqu'au 4 janvier pour prouver qu'ils avaient reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19. Ils ont jusqu'au 1er février pour prouver qu'ils ont reçu la deuxième.

Plus de 3400 employés municipaux se sont conformés à la politique de vaccination de la ville.

Nous savons que la seule voie disponible pour assurer la sécurité de nos employés et de nos résidents est la vaccination , indique dans le communiqué Jason Reynar, directeur administratif de Windsor. Je suis donc très reconnaissant envers nos employés qui ont été vaccinés et qui continuent de fournir les services, les programmes et les infrastructures essentiels à notre communauté.

Le conseil municipal de Windsor avait approuvé la politique de vaccination en septembre. Le plan stipulait que les employés avaient jusqu'au 15 novembre 2021 pour fournir une preuve de leur statut vaccinal, ou demander une exemption pour raisons médicales.

Les personnes qui n'avaient pas fait de déclaration avant le 15 novembre se sont vu fixer un nouveau délai pour se faire vacciner ou risquer d'être licenciées. Celles qui n'avaient pas déclaré leur statut vaccinal ou qui n'avaient pas reçu d'exemption ont été miseS en congé sans solde, a indiqué la Ville.

Les postes des personnes renvoyées seront affichés pour être pourvus.

Avec des informations de CBC