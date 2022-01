Avertissement de froid extrême dans l’ensemble de la Saskatchewan

En début de journée, la température était de -36°C à Regina, -39°C celcius à Saskatoon et -35°C à Prince Albert, sans compter le refroidissement éolien.

Un refroidissement éolien extrême de moins 40 ou plus froid s'est propagé sur toute la Saskatchewan au cours de la nuit. Ce refroidissement éolien extrême ne devrait s'atténuer que quelque peu au cours de la journée , précise Environnement Canada dans un communiqué jeudi matin.

L’agence fédérale mentionne que des régions de la province pourraient connaître un répit au cours de la journée de vendredi, mais le retour du froid arctique est attendu pour cette fin de semaine.

Transport scolaire annulé au CEF

En raison de ces températures, des divisions scolaires, dont le Conseil des écoles fransaskoises, ont annulé le transport scolaire pour la journée de jeudi.

Le transport scolaire est annulé pour les élèves des deux pavillons de l’École Monseigneur de Laval de Regina.

L'École du Parc a également indiqué qu'elle annule son transport scolaire.

Autres annulations du transport scolaire dans les écoles du CEF École Père Mercure à North Battleford

École Notre-Dame-des-Vertus à Zenon Park

École Valois de Prince Albert

École St-Isidore à Bellevue

Écoles Beau Soleil et Mathieu de Gravelbourg

École Providence de Vonda

École Boréale de Ponteix

Pavillons Monique-Rousseau et Gustave-Dubois de l'École canadienne-française de Saskatoon

École Ducharme à Moose Jaw

La division scolaire Prairie Valley annonce aussi l’annulation des transports scolaires pour la grande région de Regina et d’Indian Head. À l’heure actuelle, aucune décision n’a été prise pour le retour à la maison.

Les divisions scolaires des écoles publiques et catholiques de Regina ont pris également cette décision à cause des températures extrêmes et du refroidissement éolien.

La Division scolaire catholique du Grand Saskatoon annule le transport scolaire pour les écoles primaires de Saskatoon, de Warman et de Martensville, et ce, pour toute la journée.

Le transport scolaire est aussi annulé pour les élèves de Martensville et de Warman qui doivent se rendre à l’école secondaire Bishop James Mahoney.

La même décision a été prise pour la division scolaire des écoles publiques de Saskatoon.