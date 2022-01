Un hôpital vétérinaire ferme son service d’urgence de nuit faute de personnel

La Dre Heather Gunn McQuillan, doyenne adjointe du programme clinique et professionnel du Collège vétérinaire de l’Atlantique, à Charlottetown, explique qu’on manque de vétérinaires et d'employés de soutien pour offrir ce service d’urgence.

C’est une décision très déchirante à prendre, et ce n’est pas quelque chose que nous avons pris à la légère , se désole la Dre Gunn McQuillan, en ajoutant que la province insulaire a été durement frappée par une pénurie du personnel vétérinaire au cours de la dernière année.

« C’est un manque de personnel : pas assez de gens et beaucoup d'ouvrage. » — Une citation de Dre Heather Gunn McQuillan, doyenne adjointe au Collège vétérinaire de l'Atlantique

L'établissement, qui doit normalement avoir sept vétérinaires, n’en a actuellement que quatre. Le nombre de techniciens vétérinaires et de membres du personnel administratif est également insuffisant.

On espère que cette situation est temporaire , déclare la doyenne adjointe.

Des répercussions de la COVID-19

La pandémie n’a pas été de tout repos pour cet hôpital vétérinaire pour petits animaux. En effet, le nombre d’animaux ayant besoin de soins a augmenté considérablement.

Parallèlement, les employés ont plus de préoccupations personnelles : s’occuper des enfants qui sont passés au mode d’apprentissage virtuel, s’absenter après avoir été en contact étroit avec un cas positif à la COVID-19 ou encore, être soi-même tombé malade.

Dès que la pandémie a frappé, la population d'animaux de compagnie est montée en flèche, tout comme la charge de travail , rapporte la Dre Heather Gunn McQuillan.

Les gens passant plus de temps à la maison, ils observent davantage leur animal de compagnie et deviennent ainsi mieux conscients de leur comportement et de leurs besoins, constate-t-elle.

Les restrictions liées aux déplacements ont aussi pesé dans la balance, notamment pour l’un des vétérinaires de l'hôpital qui partageait son temps entre l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario.

Notre taux de roulement est très très élevé , souligne Heather Gunn McQuillan.

Une décision difficile à prendre

La doyenne adjointe a été l’un des piliers dans l’ouverture du service d’urgence en janvier 2020, dont la survie est compromise depuis ses tout débuts.

« Construire cette clinique d’urgence me tenait énormément à cœur. » — Une citation de Dre Heather Gunn McQuillan, doyenne adjointe au Collège vétérinaire de l'Atlantique

Elle regrette désormais de devoir mettre fin au service d’urgence de nuit. Elle sent en partie qu’elle laisse tomber les employés et les propriétaires d’animaux de compagnie.

Des effets sur d'autres cliniques vétérinaires

Les propriétaires d’animaux sont maintenant avisés de communiquer avec leur vétérinaire pour toute urgence après 23 h.

Cela a un effet majeur sur les cliniques vétérinaires insulaires, qui devront maintenant offrir ce type de service. C’est un défi , dit la Dre Gunn McQuillan.

Le Collège vétérinaire de l’Atlantique espère bientôt pouvoir embaucher du personnel et mettre sur pied un programme qui accueillerait des étudiants stagiaires.

La doyenne adjointe espère, quant à elle, que le service d'urgence de nuit pourra à nouveau être offert.