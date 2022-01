La nuit dernière, les forces extrémistes ont tenté de prendre d'assaut les bâtiments administratifs, le département de la police de la ville d'Almaty, ainsi que les départements locaux et les commissariats de police , a déclaré le porte-parole de la police Saltanat Azirbek, cité par les agences Interfax-Kazakhstan, TASS et Ria Novosti.

Des dizaines d'assaillants ont été éliminés et leurs identités sont en cours d'identification , a-t-il ajouté.

Selon M. Azirbek, une opération antiterroriste est en cours dans l'un des quartiers d'Almaty, la capitale économique du pays, où les émeutes ont été les plus violentes.

Plusieurs véhicules blindés et des dizaines de soldats se sont déployés jeudi matin sur la principale place d'Almaty, où plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le gouvernement.

Les images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des magasins pillés et certains bâtiments administratifs investis et incendiés à Almaty, tandis que des tirs d'arme automatique pouvaient être entendus.

Selon le ministère de l'Intérieur kazakh cité par des médias locaux, au moins huit membres des forces de sécurité ont été tués et 317 blessés.

Moscou en renfort

Moscou et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont annoncé jeudi l'envoi d'une « force collective de maintien de la paix » au Kazakhstan, comme l'a demandé cette ex-république soviétique.

Le mouvement de colère a débuté dimanche après une hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL), dans la ville de Janaozen, dans l’ouest du pays, avant de s’étendre à la grande ville régionale d’Aktau, sur les bords de la mer Caspienne, puis à Almaty.

Le gouvernement avait d’abord tenté de calmer, sans succès, les protestataires en concédant une réduction du prix du GNL.

La hausse des prix du gaz est perçue par la population comme injuste au vu des vastes ressources gazières et pétrolières du Kazakhstan.

La première économie d’Asie centrale, habituée par le passé à des taux de croissance à deux chiffres, souffre de la baisse des prix du pétrole et de la crise économique en Russie, qui a mené à la dévaluation du tenge kazakh et à une forte inflation.

D'après la télévision publique locale, la banque centrale du pays a décidé de suspendre l'activité de toutes les institutions financières.

L'accès à Internet semblait par ailleurs hors service.