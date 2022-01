Plusieurs écoles du CSF sont fermées jeudi, car une tempête hivernale est prévue

Compte tenu des nombreuses alertes météorologiques émises par Environnement Canada, le Conseil scolaire francophone (CSF) a décidé de fermer complètement, de façon proactive, les écoles [...] afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel , peut-on lire sur son site Internet.

Cette semaine les écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF étaient ouvertes uniquement pour un nombre limité d'élèves ayant des besoins particuliers. La rentrée de l'ensemble des élèves a été reportée au lundi 10 janvier afin de donner à la santé publique et aux écoles de la Colombie-Britannique plus de temps pour s’adapter aux impacts de la variante Omicron sur les communautés et les écoles, et pour mettre en œuvre des plans de sécurité améliorés afin de poursuivre l’apprentissage en classe , a expliqué le CSF dans un communiqué publié le 1er janvier.

Les écoles fermées Les écoles fermées ÉCOLE FERMÉES JEUDI GRAND VANCOUVER Anne-Hébert (Annexe Henderson) Vancouver des Colibris Vancouver Jules-Verne Vancouver Rose-des-vents Vancouver Norval-Morrisseau Vancouver des Navigateur Richmond VALLÉE DU FRASER du Bois-joli Delta Gabrielle-Roy Surrey La Vérendrye Chiliwack des Deux-rives Mission des Voyageurs Langley des Pionniers-de-Maillardville Port Coquitlam ÎLE DE VANCOUVER Victor-Brodeur Victoria Beausoleil – Victoria Victoria des Cascades – Duncan Duncan Océane – Nanaimo Nanaimo Au-coeur-de-l’Île – Comox Comox Met-et-montagne – Campbell River Campbell River des Grands-cèdres – Port Alberni Port Alberni CÔTE SUD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE André-Piolat North Vancouver Les Aiglons Squamish La Passerelle Whistler Du Pacifique Sechelt Côte-du-Soleil Powell River

Environnement et Changement climatique Canada a publié des avertissements de tempête hivernale dangereuse pour Metro Vancouver, la vallée du Fraser, l'île de Vancouver et le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Metro Vancouver, vallée du Fraser et sud-ouest

Une accumulation de 10 à 20 cm de neige est prévue sur la région métropolitaine de Vancouver, sur Abbotsford et sur Chilliwack, et possiblement jusqu'à 30 cm sur la baie Howe et sur Hope.

De plus, de 30 à 50 mm de pluie sont prévus sur la région métropolitaine de Vancouver, possiblement plus sur les monts North Shore à partir de jeudi après-midi et jusque dans la nuit, ajoute Environnement Canada. La pluie forte s'ajoutant à la neige fondante pourrait rendre les conditions routières glissantes et créer une accumulation d'eau sur les routes.

De plus, un long épisode de pluie verglaçante est prévu dans la vallée du Fraser au cours de la journée et un risque de pluie verglaçante est annoncé pour la région métropolitaine de Vancouver en matinée.

Île de Vancouver

Un avertissement de tempête hivernale est également en vigueur pour l'île de Vancouver et le Grand Victoria.

De la neige devenant mêlée de pluie ou de la pluie verglaçante sont prévues dans l'est et l'intérieur de l'île ainsi que dans le Grand Victoria. Une accumulation de 15 à 25 cm de neige y est annoncée.

L'ouest et le nord de l'île de Vancouver s'en tireront avec des accumulations de 10 cm de neige pour l'ouest et 30 cm de neige pour le nord.