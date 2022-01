Les entreprises se préparent à la vague du variant Omicron

Pour la propriétaire du restaurant Orto Artisan Pasta à North Vancouver, Brigitte Rayé, la vague du variant Omicron peut avoir un impact important sur sa petite équipe, ce qui lui cause beaucoup d’inquiétude.

Pour des petites entreprises avec dix employés, chaque personne est très importante et la tenue de mon restaurant compte vraiment sur ces dix personnes , souligne-t-elle. Un seul employé malade peut forcer la propriétaire à réduire les heures d’ouverture ou à limiter le menu.

« Si deux de mes cuisiniers sont malades, je devrai fermer. » — Une citation de Brigitte Rayé, propriétaire du restaurant Orto Artisan Pasta

À Vancouver, le propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Faubourg Paris, Franck Point, tente du mieux qu’il peut de limiter les contacts entre ses employés afin d’éviter une propagation du virus. Les équipes de boulangerie travaillent de nuit pour ne pas croiser les pâtissiers de jour et les employés ne se promènent plus entre les deux succursales.

On essaye de cloisonner au maximum, on essaye de limiter l’impact que pourrait avoir une personne porteuse sans qu’on ne le sache , explique-t-il.

Les absences sont toutefois imprévisibles. Sur une équipe de 35 personnes, 3 ont dû s’absenter puisqu’ils présentaient des symptômes s’apparentant à la COVID-19.

La difficulté, quand vous commencez à travailler, c’est de ne pas savoir qui va venir au travail, c’est le premier impact qu’on a, on doit s’adapter dans l’urgence, dans l’heure qui suit , illustre Franck Point.

Le pire demeure, selon lui, la crainte de devoir fermer boutique, ce qu’il souhaite éviter le plus possible. Mais il concède que la vague du variant Omicron est particulièrement difficile pour les petites entreprises.

Les autorités de la santé ont également demandé aux commerçants d'instaurer davantage de mesures sanitaires, ce à quoi s’attendait le président du Conseil canadien du commerce aux détails, Michel Rochette.

Évidemment, on comprend et constate la hausse fulgurante [des cas dus au] variant, notre objectif demeure de protéger à la fois les consommateurs et nos employés , indique-t-il.

Il craint cependant que le taux d’absentéisme élevé en raison du variant Omicron en venant s'ajouter à la pénurie de main-d’œuvre accentue encore plus la pression sur les entrepreneurs déjà fortement touchés par la pandémie depuis deux ans.

Les commerçants font des efforts surhumains pour traverser toutes ces crises simultanées , assure-t-il.

