Impasse quant à l’avenir de l'église Sainte-Praxède

Le regroupement Centre de l'espoir de Brompton regorge d'idées pour redonner vie à l'église Sainte-Praxède, qui a fermé ses portes en août dernier pour des raisons financières. Le groupe a récolté l’appui et la signature de 1500 autres résidents.

Jean-Pierre Émond est notamment membre du regroupement. Il dit être très attaché à l’église. Je suis né ici, j'ai été baptisé ici, toutes les étapes de la vie religieuse, je les ai faites dans cette église-là , souligne-t-il.

Avec d’autres résidents, il a ainsi travaillé pendant de nombreuses heures pour faire une offre à la paroisse et sauver le bâtiment.

Toutes les semaines, une à deux fois par semaine, des fois plus, on se réunissait, des fois jusqu'à cinq heures par réunion, pour essayer de monter un projet qui serait viable, qui serait rentable , soutient Catherine Boileau, la conseillère municipale dans Brompton.

« On avait pensé faire une salle communautaire à l'étage, on avait pensé, avec les locaux au sous-sol, de faire des cuisines collectives, on avait pensé peut-être faire un café, un petit musée. »