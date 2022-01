Des tests PCR toujours accessibles à la population générale dans la région mercredi

Au centre de dépistage de Chicoutimi, situé dans le hangar de la Zone portuaire, des personnes ne faisant pas partie des groupes ciblés par Québec ont eu accès à un rendez-vous de dépistage par test PCR.

Des citoyens venus chercher un test rapide ont eu accès à un test PCR, en raison de l’annulation de rendez-vous ou de la disponibilité de certaines plages horaires, ont expliqué des citoyens rencontrés à proximité de la clinique.

Une situation semblable a été observée dans d’autres régions dans la journée, comme la Côte-Nord ou en Gaspésie.

Une application dans les prochains jours

Le ministère de la Santé a toutefois indiqué que des changements seront apportés prochainement. Les nouvelles orientations pour les tests PCR seront appliquées très rapidement, au cours des prochains jours , a précisé Marie-Claude Lacasse, coordonnatrice aux relations avec les médias, dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Dans plusieurs Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS /Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , les personnes qui avaient déjà pris des rendez-vous de dépistage se présentent et une analyse des critères de dépistage est alors effectuée sur place. Les gens qui avaient des rendez-vous au cours des prochains jours seront également contactés et/ou évalués , a-t-elle ajouté.

Québec a annoncé mardi que la population générale n’avait plus accès aux tests PCR, alors que la flambée de cas de COVID-19 fait craindre aux autorités une pénurie de réactifs utilisés pour ces tests en laboratoire.

Les tests sont réservés au personnel soignant et aux personnes jugées à risque. Le personnel scolaire y aura également accès, a ensuite annoncé Québec mercredi.

En attente de tests rapides

Les pharmacies de la région demeurent en attente de la livraison de nouveaux tests rapides, alors que Québec prévoyait recevoir un arrivage de 3 millions de tests rapides mercredi.

Michel Gomolka, gestionnaire de la pharmacie Uniprix de Roberval, pointe du doigt l’improvisation entourant la livraison des tests et la distribution inégale parmi les pharmacies.

Certains, c’était par les parts de marché, les autres c’était par grosseur de pharmacie. À un moment donné, je pense que ça s’est fait un peu dans l’urgence de dire il faut qu’on en distribue, peu importe, et il y en a qui sont avantagés ou désavantagés , a-t-il déploré, en entrevue mercredi sur les ondes de Place publique.

Sa pharmacie avait été en mesure d’alimenter la population en tests rapides jusqu’à la fin du mois de décembre. Les tests rapides attendus par Québec ne seront cependant pas distribués uniquement dans les pharmacies.

Ottawa a également annoncé mercredi que 140 millions de tests rapides doivent être livrés aux provinces en janvier.

Avec les informations de Louis Martineau