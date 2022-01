Le CHEO presse les femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID

Selon le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), les bébés admis à l'hôpital avec la COVID-19 avaient des mères non vaccinées.

Depuis la mi-décembre, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO et le McMaster Children's Hospital de Hamilton ont admis un total de six bébés de moins de 12 mois porteurs du virus.

Avant, il était rare qu'un nourrisson soit hospitalisé pour une infection à la COVID-19 , constatent les deux établissements de santé pour enfants, dans un communiqué diffusé mercredi auxquels se sont joints le SickKids à Toronto et le Kingston Health Sciences Centre.

Et ces hospitalisations avaient un point en commun, poursuivent-ils.

Au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO , où ils suivent le statut vaccinal dans ces cas particuliers, toutes les mères des nourrissons admis n'avaient pas été vaccinées contre COVID-19.

Les hôpitaux pédiatriques de l'Ontario pressent donc les femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID, car, disent-ils, ils constatent une augmentation du nombre de nourrissons hospitalisés en raison du coronavirus.

Protéger l'enfant et la mère

Les bébés sont particulièrement vulnérables, ajoutent les quatre établissements de santé, car leur système immunitaire n'est pas complètement développé et peut avoir du mal à combattre les virus.

Documentées dans d'autres maladies comme la grippe et la coqueluche, les mères vaccinées peuvent transférer des anticorps à leurs enfants à naître au cours du troisième trimestre offrant à l'enfant un certain niveau de protection pendant les six premiers mois de sa vie.

Cela protège également la personne enceinte, et toutes les personnes qui vivent avec celle-ci devraient également se faire vacciner, ajoute-t-on dans le communiqué.

Bien qu'elles soient plus à risque, BORN Ontario – qui surveille l'impact de COVID-19 sur la population enceinte de la province – rapporte que la couverture vaccinale chez les personnes enceintes est inférieure à celle de la population générale, bien qu’elle ait été priorisée.

Ses recherches ne démontrent aucune preuve d'effets indésirables liés à la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse.