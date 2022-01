Une halte chaleur ouvre ses portes à Drummondville 

La halte chaleur est installée derrière les bureaux de l’organisme situé sur la rue Brock.

Si la personne veut de l’intimité, elle peut vérifier si ce n’est pas barré, se réchauffer, et requitter à sa guise. On a des intervenants qui circulent, qui viennent voir et discuter avec les gens , explique Jacinthe Dorr, la directrice générale de l’Ensoleilvent.

Moins visible que dans les grands centres urbains, l'itinérance demeure une réalité à Drummondville, rappelle Mme Dorr. Selon elle, la pandémie rend cette initiative d'autant plus nécessaire.

Les grands froids sont arrivés, couvre-feu, confinement. On est très préoccupés parce qu’avant, les gens avaient des espaces pour aller se réchauffer de façon systématique, des commerces, des endroits, mais tout ça n’est plus accessible , remarque-t-elle.

« Pour s'assurer d'éviter des pertes de vie, carrément, on s'est mobilisés. » — Une citation de Jacinthe Dorr, directrice générale de l’Ensoleilvent.

C'est grave ce qui se passe, mais c'est important de rester à l'écoute et accueillants, c'est l'unité qui fait la force. C'est le temps de s'unir pour passer à travers , ajoute-t-elle.

Ce nouvel abri est bien accueilli par Slim Kamal, un usager de l’Ensoleilvent.

Je vous dirais qu’en un mot, c’est primordial et essentiel , souligne-t-il, en ajoutant que ce genre de soutien l’aide à avoir espoir de bientôt quitter la rue avec un projet de retour aux études.

J'espère m'inscrire dans un programme de paramédic au cégep à la session d'été ou d'automne et me remettre en forme en faisant du yoga , souligne-t-il.

L'Ensoleilvent offre de l'hébergement d'urgence à environ 500 personnes par année à Drummondville.

Avec les informations de Jean-François Dumas