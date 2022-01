Du ski de randonnée nordique à Sainte-Rose-du-Nord à compter de samedi

Les gens intéressés auront l'occasion d'y parcourir divers trajets en petits groupes et en compagnie de guides.

On a le forfait initiation, on a le forfait découverte puis le forfait aventure. Ça va en augmentant de difficulté. Le parcours aventure dure presque toute la journée, mais les deux premiers parcours, initiation et découverte, c’est plus en mode demi-journée, un trois à quatre heures de ski. En fait, on s’adapte selon le groupe qu’on va avoir et un peu la météo aussi, ce qu’on a eu comme enneigement, a expliqué la copropriétaire de l'auberge, Maude Limoges.

Les prix vont de 35 $ à 60 $ selon le forfait, ce qui n’inclut pas la location d’équipement qui est offerte par une autre entreprise.

L’auberge, installée dans l’ancien presbytère de la Perle du fjord, offre déjà plusieurs activités de plein air comme la pêche blanche ou du camping d’hiver en plus du kayak l’été.

Plusieurs itinéraires différents seront offerts par Aventure Rose-des-Vents. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Le ski de randonnée nordique, comme l'indique le site Internet de l'auberge, est à mi-chemin entre le ski de fond et le ski alpin. Il se pratique sur des sentiers non damés. C’est des skis de fond avec des carres, puis des écailles. Ce qui fait que c’est un peu plus polyvalent que des skis de fond, mais ce n’est pas fait nécessairement pour faire de la grosse descente, ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est de faire de la randonnée en ski , a expliqué Maude Limoges aux néophytes.

Les skieurs qui s’y rendront pourront en profiter pour admirer certaines des beautés de Sainte-Rose-du-Nord. Il y a vraiment beaucoup d’endroits à découvrir, il y a plein de sentiers qui sont plutôt méconnus, donc c’est un peu ça notre intention ici de faire découvrir le territoire de Sainte-Rose-du-Nord l’hiver. Ce qui est intéressant, c’est que c’est beaucoup moins passant l’hiver. C’est méconnu Sainte-Rose-du-Nord l’hiver, ça vaut vraiment la peine , a-t-elle assuré.

Maude Limoges est copropriétaire de l'auberge Aventure Rose-des-Vents. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

D'après un reportage de Catherine Gignac