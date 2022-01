La COVID-19 accentue la pression sur les hôpitaux en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique continue d’enregistrer un plus grand nombre d’hospitalisations en raison de la COVID-19, ce qui, jumelé avec un manque de personnel soignant, fait craindre une pression accrue sur les services hospitaliers, ont déclaré mercredi les autorités sanitaires.

Aucun décès ne vient toutefois alourdir le bilan total.

Au cours des dernières 24 heures, 19 nouvelles hospitalisations sont venues s’ajouter à celles de la veille, ce qui porte le total à 317 dans l'ensemble de la province. En l’espace d’une semaine, le nombre d’hospitalisations a augmenté de plus d’une centaine et 83 personnes se trouvent aux soins intensifs en raison de complications liées au coronavirus.

Les autorités sanitaires signalent également 3798 nouveaux cas de COVID-19 et estiment à 29 967 le nombre de cas actifs en Colombie-Britannique.

Ce nombre est toutefois une sous-estimation puisque la capacité d'effectuer des tests de dépistage est déjà atteinte et que le nombre ne prend pas en compte les tests rapides positifs ni les personnes qui doivent s’isoler en raison de l’apparition de symptômes.

Néanmoins, par rapport au reste du Canada, la Colombie-Britannique enregistre un taux de positivité moindre, soit 23,2 %, alors qu'il dépasse les 28 % dans l’ensemble du pays.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 89,3 % des Britanno-Colombiens âgés de 12 ans et plus ont obtenu leurs deux doses de vaccins et 21,5 % ont obtenu leur troisième dose de rappel.

Pression sur le système de santé

La pandémie cause toujours une pénurie de personnel dans les hôpitaux. À l'Hôpital Royal Inland de Kamloops, le neurochirurgien Jean-François Chevalier déplore un sérieux manque d’infirmières.

Cette fin de semaine, 45 % des postes d’infirmières étaient pourvus, ce qui veut dire qu’il y avait 55 % des postes d’infirmière qui ne l’étaient pas , explique-t-il au micro de l’émission Phare Ouest.

« On fonctionne finalement avec la moitié de l’équipage qu’on devrait avoir. » — Une citation de Jean-François Chevalier, neurochirurgien

Plusieurs départs ont eu lieu l'année dernière et cela accentue la pression sur le personnel en place.

Il y a des soirées où, dans des unités de soins, il peut y avoir 30 patients pour une seule ou deux infirmières , illustre le neurochirurgien.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a d’ailleurs annoncé le report des chirurgies non urgentes à travers la province afin de libérer des lits en prévision d’un afflux de patients atteints de la COVID-19 et préparer les centres hospitaliers à la vague mené par le variant Omicron.

Avec des informations de l'émission Phare Ouest