Les adolescents américains encouragés à recevoir leur dose de rappel

Tous les Américains de 16 ans et plus sont déjà encouragés à recevoir une dose de rappel. Plus tôt cette semaine, la Food and Drug Administration (FDA) a également autorisé une injection supplémentaire du vaccin de Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, mais les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) doivent encore avaliser la décision.

Mercredi, les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ont décrété qu'une dose de rappel était sans danger pour les jeunes adolescents et devrait leur être offerte une fois que suffisamment de temps – cinq mois – s'est écoulé depuis leur dernière injection.

La directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC , la Dre Rochelle Walensky, évaluera les recommandations du panel avant de prendre une décision finale sous peu.

Des études montrent qu'une dose de rappel augmente au moins temporairement le niveau d’anticorps et offre les meilleures chances d'éviter une infection symptomatique, même venant du variant Omicron.

Le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire BioNTech est la seule option offerte aux enfants américains. Environ 13,5 millions d'enfants âgés de 12 à 17 ans ont déjà reçu deux injections, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC .

Si les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC l'autorisent, environ 5 millions d'adolescents plus jeunes, ceux de 12 à 15 ans, seront immédiatement admissibles à une dose de rappel parce qu'ils ont reçu leur dernière injection il y a au moins cinq mois.

Les enfants ont tendance à souffrir de formes moins graves de la COVID-19 que les adultes infectés, mais les hospitalisations d'enfants – la grande majorité d'entre eux étant non vaccinés – ont augmenté pendant la vague induite par le variant Omicron.

La principale préoccupation pour les adolescents est un effet secondaire rare appelé myocardite, un type d'inflammation cardiaque observé principalement chez les hommes plus jeunes et les adolescents qui reçoivent le vaccin de Pfizer ou de Moderna. La grande majorité des cas sont bénins – bien plus légers que l'inflammation cardiaque que la COVID-19 peut provoquer.