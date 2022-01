L’infirmière en chef de Soins communs Manitoba quittera son poste à la fin du mois

Elle deviendra la vice-doyenne à la Faculté de santé Rady de l’Université du Manitoba.

Mme Siragusa occupera également le poste de directrice associée au Ongomiizwin Heath Services. Il s'agit d'une agence interprofessionnelle de soin de santé dirigée par une équipe de professionnels de la santé autochtones et non-autochtones dont les bureaux se trouvent sur le campus de l’Université du Manitoba.

Mme Siragusa jouera un rôle clé pour engager et inspirer la prochaine génération de travailleurs de la santé, et ce à un moment critique pour notre système de santé , indique Soins communs Manitoba et l’Université dans un communiqué de presse commun. Nous nous réjouissons des nombreuses opportunités de partenariat qui nous attendent.

Lanette Siragusa travaille pour Soins communs Manitoba depuis 2017. Auparavant, elle avait travaillé pour l’Office régional de la santé de Winnipeg.

À de nombreuses reprises pendant la pandémie, elle a pris place aux côtés du médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Dr Brent Roussin, lors de conférences de presse pour faire le point sur l’évolution de la situation épidémiologique dans la province et des capacités hospitalières.