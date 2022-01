Retour en classe en présentiel le 17 janvier : accueil mitigé des mesures en Outaouais

Tests de dépistage rapide pour les élèves du préscolaire et du primaire, accès aux tests PCR pour l’ensemble du personnel enseignant, mise à disposition de masques ou encore report de la remise du bulletin et des examens : une batterie de mesures gouvernementales a été annoncée lors d’un point de presse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, mercredi.

Ces mesures doivent permettre de maintenir l'objectif d'un retour en classe en présentiel au Québec, le 17 janvier.

Autotests pour les élèves, tests PCR pour les enseignants

Accompagné du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, maintient au 17 janvier la rentrée en présence dans les écoles primaires et secondaires. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Première mesure annoncée, la distribution dès le retour en classe de 3,6 millions de tests de dépistage rapide pour les élèves du préscolaire et du primaire. L’opération menée en décembre dernier sera ainsi reconduite au cours des mois de janvier et février, avec un total de plus de sept millions d’autotests distribués.

Les parents recevront ainsi une trousse de cinq tests pour tester leur enfant à la maison s’il démontre des symptômes. Si les symptômes apparaissent au cours de la journée à l’école, des tests rapides pourront également être administrés à l’école, sous réserve de consentement parental.

Le personnel enseignant pour le préscolaire, le primaire et le secondaire se qualifie quant à lui dès le 15 janvier aux tests PCR réalisés en clinique de dépistage, rejoignant ainsi, à titre de travailleurs essentiels, les publics prioritaires ciblés par la nouvelle stratégie de dépistage au Québec. Même possibilité offerte au personnel des écoles spécialisées, qui se qualifie pour sa part dès à présent pour ce type de tests.

Masques, vaccination et qualité de l’air

Un appareil servant à mesurer le taux de dioxyde de carbone dans l'air. Photo : Radio-Canada

Si l’approche pour les tests varie selon que l’on soit élève ou enseignant, la règle du port du masque s’impose de la même manière à tous et en tout temps, à l'exception des élèves du préscolaire. Pour ces derniers, le port du masque ne sera obligatoire que durant le transport scolaire.

Dès le 17 janvier, davantage de masques seront mis à disposition afin d’encourager un changement plus fréquent et augmenter ainsi l’efficacité du port du masque.

Les masques N95 ne seront en revanche pas fournis, malgré une demande formulée par les enseignants et des syndicats, indique Jean-François Roberge. À la [Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)] et la santé publique, on a jugé que ce n’était pas opportun dans ce cadre-là , poursuit le ministre.

Ce dernier a par ailleurs souligné les efforts entrepris pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles. Citant la disponibilité, d’ici vendredi, de quelque 50 000 lecteurs de dioxyde de carbone (CO2) sur les 90 000 à déployer à travers la province, et l’installation d’échangeurs d’air distribués par le ministère, M. Roberge a par ailleurs souligné l’importance de la ventilation des classes pour assurer une qualité de l’air optimale.

Le point de presse a également été l’occasion d’annoncer un report du premier bulletin, possiblement au 11 février 2022. Les examens ministériels seront également repoussés aux semaines du 24 et du 31 janvier.

Entre soulagement et inquiétudes du côté des parents…

On est toujours un peu mi-figue, mi-raisin pour ces annonces-là , confie la présidente du Comité de parents du Centre de services scolaire des Portage-de-l’Outaouais (CSSPO), Kim Jessome. D’un côté, c'est rassurant que le Québec maintienne la date du 17 pour un retour en présentiel. D’un autre côté [...], le variant Omicron continue d'être très présent, très actif , poursuit Mme Jessome.

La plupart des éclosions [se sont produites] en milieu scolaire, ça demeure un facteur inquiétant pour les parents et le personnel des écoles , poursuit la présidente du Comité de parents du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO .

Cette dernière espère que le gouvernement maintiendra une rentrée en présentiel le 17 janvier, avec un retour sécuritaire pour tout le monde . Puis s’il y a une évolution quelconque qui fait que le retour en présentiel doit être repoussé, on va s'adapter. [...] On va continuer de suivre la situation , conclut-elle.

… et des enseignants en Outaouais

Suzanne Tremblay est la présidente du Syndicat des enseignants de l'Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Du côté des enseignants, les réactions suite à ces annonces sont également mitigées. Présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay salue le report de la date de remise des bulletins ainsi que l’accès du personnel enseignant aux tests PCR.

Mais somme toute, au niveau de la sécurité, les enseignants aujourd'hui sont loin d'être rassurés , regrette Mme Tremblay. Entre autres inquiétudes, le fait que les tests rapides ne seront pas disponibles pour les élèves du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.

Plusieurs questions sont sans réponse , poursuit Mme Tremblay, évoquant le dossier de la ventilation. On annonce aujourd'hui la livraison de 50 % des détecteurs de CO2, on dit qu'on va les installer le plus rapidement possible mais on sait qu'en une semaine, ce ne sera pas possible d’en installer autant .

La présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais SEO regrette par ailleurs que le ministère [n’aille] pas de l’avant avec l’achat de purificateurs d’air . Il faut savoir que dans les classes où il y a actuellement des détecteurs de CO2, les taux sont assez élevés. Cela inquiète les professeurs car l'ouverture des fenêtres au mois de janvier, c'est loin d'être une solution [...]. Rapidement, les élèves ont très froid dans les classes , martèle Mme Tremblay.

Cette dernière soulève par ailleurs l’enjeu de la pénurie et craint des bris de services éducatifs si trop d'enseignants doivent s’isoler ou sont malades et dans l’impossibilité d'enseigner au retour des vacances.

Suivi de la situation et adaptation

Nathalie Bédard, directrice générale adjointe au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

L’enjeu de la pénurie ou la rareté de main-d'œuvre était déjà un enjeu avant les fêtes , reconnaît de son côté la directrice générale adjointe du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO , Nathalie Bédard. La situation pourrait-elle s’aggraver? Peut-être, mais on va prendre les moyens nécessaires pour assurer les services. Si certains services en virtuel sont nécessaires pour quelques classes, c’est peut-être déjà mieux [...] que de fermer toutes les écoles au complet , soutient Mme Bédard.

Indiquant une satisfaction du Centre de services scolaire des Portage-de-l’Outaouais CSSPO par rapport aux nouvelles du jour, notamment par rapport au maintien du retour en présentiel en classe le 17 janvier, Mme Bédard se réjouit de la réception et de l’installation de plus de 50 % des lecteurs de CO2. On attend les prochains, on est supposé en recevoir d’autres incessamment. On prend très au sérieux cette installation , ajoute-t-elle, précisant qu’une lecture rapide de la qualité de l’air et une opportunité de prendre action rapidement .

La directrice générale adjointe du Centre de services scolaire des Portage-de-l’Outaouais CSSPO ajoute qu’il n’est pour l'instant pas nécessaire d’avoir des purificateurs d’air , la plupart des écoles de ce centre de services scolaire étant récentes, précise-t-elle. Un suivi de la situation est toutefois assuré, soulève-t-elle. Toutes les personnes du service matériel travaillent de près à regarder ce qui est nécessaire et possible de faire.

Avec les informations de Nafi Alibert