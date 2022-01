Premier test pour la nouvelle loi sur le déneigement des trottoirs à Regina

Mercredi, entre six et huit centimètres de neige se sont accumulés par endroit dans la ville, forçant les propriétaires à sortir leurs pelles et leurs souffleuses pour dégager les trottoirs.

Selon la nouvelle réglementation, les résidents doivent effectuer le déneigement dans les 48 heures suivant l’accumulation. La Ville demande aux propriétaires de dégager les trottoirs de la neige et de la glace.

La municipalité rappelle de ne pas pousser ou souffler la neige dans la rue, mais plutôt de la conserver sur les terrains privés.

Pour la première année, la Ville assure qu’aucune amende ne sera remise, préférant miser sur la sensibilisation auprès de la population.

La Ville de Regina conseille aux personnes dans l'incapacité de déneiger eux-mêmes leur trottoir de se tourner vers les programmes d’Anges de la neige pour obtenir un coup de pouce. Une liste complète de ces programmes est disponible sur le site web de la ville.

Parmi ceux-ci, on retrouve le Cathedral Snow Angels qui dessert le quartier Cathedral.

En branle depuis trois hivers, ce projet a pour objectif de jumeler des bénévoles avec des résidents du quartier qui souhaitent avoir de l’aide avec le déneigement. Ce programme compte 35 bénévoles qui accompagnent 25 résidents.

Selon Linda Rattray de l'Association communautaire du quartier Cathedral, la demande semble avoir augmenté en raison du nouveau règlement.

« Nous avons beaucoup de personnes qui demandent de l’aide, probablement à cause du règlement et du fait que notre programme est de plus en plus connu. » — Une citation de Linda Rattray, Association communautaire du quartier Cathedral

Elle souligne que l’association a aussi entendu des préoccupations provenant de personnes âgées et handicapées vivant à l’extérieur du quartier. Celles-ci craignent de ne pas être en mesure de se conformer au nouveau règlement.

Avec les informations de Daniella Ponticelli