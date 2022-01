Un engouement plus fort que jamais pour la pêche blanche à La Baie

[Pour] nous autres, c'est du jamais-vu un engouement comme ça , lance Rémi Aubin, président de l’organisme Promotion pêche.

Le spécialiste et amoureux de la pêche blanche voit passer chaque année des centaines d'amateurs défiler dans le commerce de La Baie où il travaille, l’Accommodation des 21.

Mais depuis quelques semaines, la frénésie est encore plus imposante en raison d'un grand nombre de nouveaux pêcheurs.

« Beaucoup, beaucoup de nouveaux. Nous autres, on constate plus de 50 % de nouveaux adeptes qui arrivent dans le milieu. Il va y avoir du monde cet hiver, ouf. On est dans une bourrée comme ça depuis bien avant les Fêtes. » — Une citation de Rémi Aubin

Premières mesures des glaces

Il est cependant trop tôt pour débuter le bornage, soit la délimitation des rues et des terrains, au village de Grande-Baie. Il est remis à la semaine prochaine.

Les premières mesures des glaces réalisées mercredi montrent une épaisseur variant entre 6 pouces ¾ et 7 pouces ¼ , indique l’organisme Contact Nature, dans un article publié sur son site Internet.

Huit pouces de glace effective sont nécessaires pour que le bornage puisse débuter. Les prochaines mesures seront prises mercredi prochain, le 12 janvier.

Les premières mesures pour le village de L’Anse-à-Benjamin débuteront jeudi après-midi et se poursuivront vendredi. Les résultats seront ensuite publiés samedi matin.

Une épaisseur de 12 pouces de glace effective est nécessaire pour l’embarquement des cabanes.

Plusieurs pêcheurs sont déjà présents sur la baie des Ha! Ha!. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Taquiner l’éperlan

En attendant l’ouverture de la pêche au poisson de fond qui débutera samedi, plusieurs en profitent pour pêcher l’éperlan. La traditionnelle soirée qui souligne l’ouverture de la pêche au poisson de fond prendra d’ailleurs encore la forme d’une soirée virtuelle, vendredi soir.

Félix Tremblay a pour sa part profité de ses vacances dans la région pour taquiner le poisson en famille pour la première fois cet hiver.

C'est les vacances encore, c’est pour que les enfants connaissent la pêche, a-t-il partagé. On ne va pas louer, on s'est équipé en tente, on veut être autonome pour venir quand on veut.... au moins 3-4 fois certain.

La famille Tremblay vit ses premiers moments de pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un impact sur la réservation de cabanes

L’engouement pour la pêche blanche a un impact sur la réservation de cabanes. Les mois de janvier et de février sont pratiquement complets dans les carnets de l'entreprise Pêche aventures Saguenay, qui a récemment augmenté son offre à 46 unités en acquérant Pêche blanche du fjord.

À cette date-ci par rapport à l'année passée, c'est au moins le double de réservations qu'on a actuellement, explique Mélanie Davis-Lavoie, propriétaire de Pêche aventures Saguenay. Je vous dirais que les gens, depuis que la COVID existe, se prennent beaucoup d'avance. Les gens ne voyagent plus à l'extérieur non plus et se prennent vraiment d'avance pour les activités qu'il y a à faire ici, de plein air.

Des défis d’approvisionnement

L’intérêt grandissant pour la pêche blanche cause également des défis d’approvisionnement chez les commerçants spécialisés dans la vente d’équipement de pêche.

Il faut vraiment fouiller, chercher, mentionne Rémi Aubin. On trouve, mais il faut vraiment être imaginatif. La seule commande que tu reçois des fois dans la journée, on est heureux, des fois il arrive une petite boîte de stock et on est content, on saute dans les airs, on va pouvoir faire une partie de la journée.

L'Accommodation des 21, à Grande-Baie, représente un arrêt essentiel pour plusieurs nouveaux adeptes de la pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La sensibilisation aux règles de sécurité est de mise avec tous les apprentis qui se retrouveront sur les glaces, souligne également Rémi Aubin, qui multiplie les conseils de prévention.

D'après un reportage de Roby St-Gelais