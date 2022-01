Commission scolaire autochtone au Yukon : place au vote

Huit écoles du Yukon pourraient passer sous le contrôle d'une Commission scolaire des Premières Nations dès la rentrée scolaire 2022-2023 et ainsi ne plus dépendre du ministère de l'Éducation.

Cette nouvelle étape fait partie d’un processus réclamé depuis plus de 10 ans et fait suite à une entente signée en juin dernier entre le gouvernement du Yukon et 10 des 14 Premières Nations du territoire.

C’est à présent au tour des parents et habitants de faire avancer la cause en s’exprimant lors de référendums dans les secteurs des huit écoles participantes.

Pour voter, il faut être citoyen canadien de plus de 18 ans et résider dans l’un des secteurs où se trouve l’une des écoles concernées depuis au moins trois mois, ou être parent d’un enfant qui fréquente l’un de ces établissements.

Les différentes écoles concernées sont :

L’École Chief Zzeh Gittlit de Old Crow

L’École J.V. Clark de Mayo

L’École Nelnah Bessie John de Beaver Creek

L’École de Ross River

L’École élémentaire Johnson et l’École secondaire de Watson Lake

L’École primaire Grey Mountain et l’École élémentaire Takhini de Whitehorse

Les dates, heures et lieux pour voter en personne seront communiqués sur le site d’ÉlectionsYukon le 7 janvier. Le vote à distance est possible. Les résultats des votes seront rendus publics le 31 janvier.

Pour Ryan Sikkes, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, un conseil scolaire des Premières Nations aura la capacité de s'assurer que le curriculum offre aux élèves la possibilité d'une éducation avec la vision autochtone du monde à tous les niveaux de tout ce qui est enseigné et appris à l'école.

En plus du curriculum, qui sera fondé et adapté à partir de celui de la Colombie-Britannique, le Conseil Scolaire des Premières Nations aura aussi la responsabilité du recrutement du personnel et des enseignants, et aussi de gérer les financements venant du ministère de l’Éducation entre autres.

Dans les pas du Manitoba

Le Manitoba a été le précurseur en la matière au Canada, en créant le Système scolaire des Premières Nations du Manitoba en 2017. Onze Premières Nations en font maintenant partie et ce sont près de 2200 élèves qui fréquentent ces écoles.

Charles Cochrane, le directeur du Centre de ressources éducationnelles du Manitoba qui supervise le système scolaire des Premières Nations de la province affirme que la transition s’est faite en douceur.

Aujourd’hui, dit-il, les écoles ont une forme d'indépendance pour leur permettre de s’adapter aux besoins de chaque communauté. Celles-ci sont réparties à travers la province et comptent trois différents groupes linguistiques, soit les communautés ojibwées, cries et dakotas. Chacune peut donc reposer son programme sur les fondements de leurs cultures, leurs langues, traditions et valeurs.

« Les écoles ont beaucoup de latitude en ce qui concerne leur encadrement et nous les soutenons dans la mise en œuvre de leurs priorités et objectifs. » — Une citation de Charles Cochrane, directeur du Centre de ressources éducationnelles du Manitoba

Leur aide s’applique par exemple dans la mise en place des budgets de fonctionnement. M. Cochrane affirme qu'après le sous-financement que les écoles ont subi pendant tant d'années, « les Premières Nations sont vraiment heureuses de cette avancée dans leurs communautés. »

Dans une large mesure, ils suivent le curriculum du Manitoba, mais l’organisation œuvre activement dans l’optique d'aller vers la création d'un curriculum propre aux Premières Nations.