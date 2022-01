Val-Bélair : deux hommes font face à une série d’accusations

François Thiboutot, 64 ans et Stéphane Salette, 53 ans, font également face à une accusation de voies de fait, en plus des chefs de menaces et de possession d'une arme à feu.

Dans le cas de Thiboutot qui s'était barricadé après les événements, il est aussi accusé d'avoir résisté à son arrestation.

Les deux résidents de la rue de la Gemmi à Val-Bélair se seraient rendus à la résidence de la victime vers 17 h 30.

Après avoir reçu un appel 911, le Service de police de la Ville de Québec a déclenché une vaste opération.

Le groupe tactique d'intervention a finalement arrêté Francois Thiboutot, tôt mercredi.

La poursuite s'est opposée à ce que les deux hommes puissent reprendre leur liberté.

Leur dossier reviendra devant le tribunal au cours des prochains jours pour leur enquête sur remise en liberté.