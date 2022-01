Patiente en isolement, nue, à l’air climatisé : des infirmiers congédiés et radiés

Une infirmière et un infirmier qui travaillaient à l'Institut en santé mentale de Québec (IUSMQ) sont sous le coup d'une radiation de six mois pour le traitement qu'ils ont fait subir à une patiente.

Stéphanie Frigault-Thomassin et Mathieu Harvey ont été congédiés par l'Institut en santé mentale de Québec IUSMQ , mais pouvaient continuer d'exercer leur profession.

Le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières vient cependant de confirmer la radiation de Stéphanie Frigault-Thomassin. Le Conseil avait également radié Mathieu Harvey, l'automne dernier.

Journée froide

Les deux jeunes professionnels ont reconnu ne pas avoir respecté la dignité et l'intégrité d'une patiente, placée en isolement, nue, alors que l'air climatisé était en fonction.

Le jour des événements, le 10 mars 2020, la température extérieure n'a pas dépassé le point de congélation, à Québec.

Les deux infirmiers étaient alors en poste à l'unité G2200 de l'établissement, autrefois connu sous le nom de Robert-Giffard.

Les événements sont survenus à l'institut en santé mentale de Québec, autrefois connu sous le nom de Robert-Giffard Photo : Radio-Canada

Le secteur compte 12 chambres et 2 salles d'isolement. En raison d'un bris, il n'y avait plus de lit dans l'une d'elles.

Selon les faits relatés dans la décision du Conseil de discipline, la patiente atteinte d'une déficience intellectuelle cherchait à être isolée. Le personnel avait décidé de ne pas satisfaire ce besoin de contrôle.

Il y aura pourtant deux mises en isolement, la première survenant avant le souper. La femme est envoyée dans la salle de retrait. Comme elle a mouillé sa culotte, elle est déshabillée.

Elle refuse par la suite une jaquette, et l'équipe traitante décide de la laisser ainsi, nue, alors que l'air climatisé avait été démarré dans la salle.

Menaces de mort

Après 1 heure 15 d'isolement, on l'a fait sortir pour le souper, mais elle refuse de manger.

Selon le dossier, la patiente tient alors des propos menaçants envers Mathieu Harvey, allant jusqu'à le menacer de mort.

Dans la soirée, la femme veut retourner en isolement, mais l'infirmier Harvey s'y oppose, en lui indiquant que l'isolement serait plutôt fait dans sa chambre.

C'est alors que la femme frappe une autre patiente au visage. L'infirmier amène alors la femme récalcitrante dans sa chambre, plutôt que dans le local d'isolement, pour ne pas lui donner raison.

Elle tente de mordre l'infirmier, qui a un peu plus de quatre ans d'expérience.

L'Institut en santé mentale de Québec Photo : Radio-Canada

Comme la chambre ne se verrouille pas, l'équipe est contrainte de transférer la femme, cette fois, dans la salle d'isolement ne comportant pas de lit, qui se trouve plus proche de sa chambre.

Frôler la maltraitance

La cliente est alors une fois de plus déshabillée, et n'aura pas droit à une jaquette. Alors que l'air climatisé est activé, les lumières et les stores sont fermés.

Une fois la porte fermée, l'infirmier ajoute : Tant qu’à moi, je laisserais la fenêtre ouverte ou je la laisserais sur le balcon afin qu’elle ait moins le goût d’aller en salle d’isolement .

« Le fait de laisser une cliente en isolement, alors qu'elle est totalement nue, exposée à l'air climatisé de surcroît et qu'elle n'a ni pyjama ni couverture n'est pas un comportement admissible, frôlant par ailleurs la maltraitance. » — Une citation de Extrait de la décision du Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et des infirmiers

Devant le Conseil de discipline, l'infirmier et l'infirmière fautifs ont reconnu qu'ils auraient dû prendre un peu de recul, face à une situation très tendue. Ce n'est pas ce qui est arrivé, ce qui a conduit à une plainte également pour des propos inappropriés.

Propos désobligeants

Lors de la deuxième période d'isolement qui va durer 1 heure 10, Stéphanie Frigault-Thomassin a fait une tournée de vérification avant de s'exprimer ainsi à ses collègues : Pauvre tite, elle a frette, est en boule dans le coin .

Celle qui avait alors deux ans d'expérience ajoutera plus tard : câlisse qu'est folle en tabarnak .

L'infirmière et l'infirmier ont tous deux reconnu qu'il leur arrivait de tenir des propos irrespectueux envers les usagers, dans un contexte de ventilation entre collègues du poste de l'unité G2200.

Par contre, les paroles n'étaient pas prononcées devant les patients, ont-ils assuré.

« Les gestes de l’intimée ternissent l’image de la profession auprès du public, qui est en droit de s’attendre à un comportement irréprochable face à une clientèle ayant besoin d’aide et d’empathie. » — Une citation de Extrait de la décision du Conseil de discipline, concernant Stéphanie Frigault-Thomassin

Le Conseil de discipline a accepté la suggestion des avocats qui ont proposé d'imposer 6 mois de radiation pour l'isolement et 4 mois pour les propos inappropriés.

Les deux périodes de radiation sont purgées simultanément, ce qui permettra aux deux professionnels de la santé de reprendre leur fonction après six mois.

Avant d'être radiée, Stéphanie Frigault-Thomassin avait trouvé du travail dans une agence, où elle effectuait des soins à domicile.