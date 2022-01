Début d’un programme de forage de Vision Lithium près de Cadillac cette semaine

On prévoit effectuer au moins 1500 mètres de forage lors de cette première phase, c’est-à-dire de 12 à 15 trous d’une centaine de mètres de profondeur chacun.

Le président et chef de la direction Yves Rougerie indique qu'une campagne d'échantillonnage menée cet automne a donné des résultats encourageants.

Il se dit optimiste en ce qui concerne l'éventuelle extraction de lithium à cet endroit.

Tous les espoirs sont permis parce que ça n’a jamais été travaillé ou testé. On sait dans notre cas qu’il y a près d’une douzaine d'intrusions. Elles ont toutes du spodumène alors ça veut dire que pour le développement d’un gîte ou d’un indice significatif, tous les items sont là , affirme-t-il.

Pour ce projet, le budget initial est de 300 000 $. Yves Rougerie précise cependant que ce budget demeure ouvert et qu’il pourra augmenter selon les avancées.

Le forage sera effectué à 10 kilomètres au sud du quartier Cadillac, à Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Yves Rougerie croit aussi que le projet présente de nombreux avantages, en raison notamment de sa localisation.

On a des projets dans le Grand Nord où on ne peut plus aller maintenant en plein hiver ou alors à très fort coût. Tandis qu’ici, on est juste au sud du village de Cadillac. On a une route d’accès qui passe juste à côté de l’indice. Donc on peut facilement travailler à longueur d’année et à coût bien moindre que pour des projets d’exploration nordique , souligne-t-il.

Vision Lithium prévoit diffuser au cours des prochaines semaines d'autres résultats de sa campagne d'échantillonnage effectuée lors de l’automne 2021.